Gwyneth Paltrow kämpft mit neuen Methoden gegen Haarausfall

Gwyneth Paltrow (52) zeigt sich mal wieder als absolute Wellness-Pionierin und steht offen zu einem Thema, das viele Frauen betrifft, aber oft tabuisiert wird: Haarausfall. Die Schauspielerin und Gründerin des Unternehmens Goop hat in einem Gespräch mit Hello! erzählt, dass sie seit längerer Zeit unter diesen Problemen leidet und zahlreiche Behandlungsmethoden ausprobiert hat. Von chemischen Anwendungen bis hin zu Injektionen in die Kopfhaut habe sie schon vieles getestet, erklärte die Hollywood-Ikone. Kürzlich entdeckte Gwyneth jedoch eine neue Methode, bei der ein Gerät mit Schallwellen und Luftdruck arbeitet, und ist zufrieden mit den ersten Resultaten: "Es war völlig schmerzfrei. Ehrlich gesagt fühlt sich mein Haar jetzt schon etwas voller an."

Haarausfall bei Frauen ist laut Experten keine Seltenheit. Die Ursachen können vielfältig sein und von Stress und hormonellen Veränderungen bis hin zu gesundheitlichen Problemen reichen. Gwyneth betonte, dass viele Frauen stillschweigend unter dem Verlust ihrer Haare leiden – umso wichtiger sei es, offen über solche Themen zu sprechen. Neben ihrer neuen Behandlung hat die Oscar-Preisträgerin auch Einblicke in ihre Wellness-Routine gegeben, die langjährige Yoga- und Meditationspraxis sowie eine bewusste Ernährung umfasst. Auf ihrem Goop-Podcast sprach sie kürzlich außerdem über ihre Rückkehr zu bestimmten Lebensmitteln wie Sauerteigbrot und Pasta, die sie nach strenger Diät wieder in ihr Leben integriert habe.

Seit der Gründung von Goop im Jahr 2008 hat Gwyneth sich zu einer internationalen Ikone für Wellness und bewusstes Leben entwickelt. Doch nicht alle sind von ihrer Vorgehensweise überzeugt: Kritiker auf Social-Media-Plattformen unterstellen ihr, nicht vollständig in die alltäglichen Abläufe ihres Unternehmens involviert zu sein und PR-Geschichten zu verbreiten, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. So kam etwa die Geschichte um die umstrittene "This Smells Like My Vagina"-Duftkerze des Unternehmens erneut in die Diskussion. Während Gwyneth die Kerze scherzhaft als feministischen Befreiungsschlag beschrieb, zweifelten einige Fans an der Authentizität ihrer Erzählung. Dass die Schauspielerin gekonnt zwischen Kontroversen und bahnbrechenden Wellness-Innovationen balanciert, bleibt jedoch unbestritten.

