August Wittgenstein sahnt bei "Bares für Rares" ab

August Wittgenstein (44), bekannt aus Produktionen wie "Das Boot" oder "Ku’damm 56", überraschte die Fans, als er in der Spezialausgabe von Bares für Rares auftrat. Am 9. April konnte man ihn in der XXL-Version der beliebten Trödelshow im ZDF sehen, die auf Schloss Drachenburg bei Bonn aufgezeichnet wurde. Mitgebracht hatte der Schauspieler und Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg laut Bild zwei besondere Stücke: Porzellanfiguren der Königlichen Porzellan-Manufaktur (KPM). Diese waren einst im Besitz einer Tante seines Vaters und dienten der Dekoration bei feierlichen Anlässen. Doch ob diese "Staubfänger", wie August sie scherzhaft nannte, tatsächlich für Bares sorgen würden, ließ sich erst vor Ort herausfinden.

Es stellte sich heraus, dass die aufwendig gearbeiteten Figuren etwa zwischen 1870 und 1900 gefertigt wurden und auf Entwürfe von Friedrich Elias Meyer zurückgehen, einem bedeutenden Modellmeister der KPM. Dass die Figuren noch weit mehr als nur dekorative Erinnerungsstücke sind, wagte August dennoch nicht zu erwarten. Er hoffte auf einen Erlös von etwa 800 Euro. Doch im Verkaufsraum nahm die Spannung zu, als die Händler die Gebote rasch in den vierstelligen Bereich trieben. Schließlich ging der Zuschlag für 2.600 Euro an Händler David Suppes (36), der sich über den unerwarteten Deal sichtlich freute. Der Schauspieler konnte es kaum fassen, dass die Porzellanfiguren so große Begeisterung auslösten, auch wenn es in der Vergangenheit noch spektakulärere Deals bei der Show gegeben hat.

August trägt seinen Adelstitel seit Jahren nicht mehr öffentlich – ein bewusster Schritt, um sich in der Schauspielwelt zu behaupten. Seine Fans schätzen ihn neben seiner Schauspielkunst für den charmanten Umgang mit seiner Herkunft und seine Bodenständigkeit. So betonte er in Interviews bereits, dass ihm familiäre Werte wichtiger seien als Statussymbole. Er verriet auch, dass der Verkaufserlös bei "Bares für Rares" nicht für ihn selbst gedacht sei: "Ich spende die Summe der DKMS."

Instagram / david.suppes David Suppes im August 2022

Getty Images August Wittgenstein, Schauspieler

