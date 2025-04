Brooks Nader hat "eindeutige Beweise" für Glebs Seitensprung

Die Beziehung zwischen Model Brooks Nader (29) und Tänzer Gleb Savchenko (41) ist nun wohl endgültig vorbei, und die Trennungsgründe sorgen für Aufsehen. Angeblich soll es handfeste Beweise dafür geben, dass Gleb, bekannt aus Dancing with the Stars, untreu war. Dies behauptete Brooks’ Schwester Grace Ann Nader auf TikTok. Als ein Nutzer in den Kommentaren nach konkreten Beweisen fragte, antwortete Grace Ann laut OK! direkt mit: "Es gibt eindeutige Beweise."

Wie Gleb gegenüber Us Weekly erklärte, habe er keinerlei Vorwarnung erhalten und erfuhr von der Trennung erst durch Medienberichte. Der letzte persönliche Kontakt mit Brooks fand laut ihm Ende März in New York statt, wo er sie bei den Dreharbeiten zu ihrer Reality-Show unterstützte. Die letzte Nachricht von Brooks sei eine SMS Anfang April gewesen – danach habe sie jegliche Kommunikation abgebrochen. Auch in der Vergangenheit soll es zwischen den beiden immer wieder Unklarheiten über den Beziehungsstatus gegeben haben. Bereits kurz nach den ersten Dating-Gerüchten im Jahr 2024 soll Gleb die Verbindung wieder beendet haben, was Brooks offenbar ganz anders wahrgenommen hatte.

Die 29-Jährige ist vor allem aus der Modewelt bekannt und stand zuletzt für die Sports Illustrated im Fokus der Öffentlichkeit. Ihre Beziehung zu Gleb war eine der ersten, die sie nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Billy Haire öffentlich zeigte. Dabei sorgte insbesondere ihr auffälliger "Scheidungsring" für Schlagzeilen, den sie als Symbol für einen Neuanfang trug und als Feier ihres neuen Lebensabschnitts beschrieb. Gleb hingegen, der als Profi-Tänzer schon öfter im Rampenlicht stand, sprach in der Vergangenheit selten über private Angelegenheiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gleb Savchenko und Brooks Nader im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooks Nader, März 2025

Anzeige Anzeige