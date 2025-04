Nach Trennung: So heiß posiert Brooks Nader auf Red Carpet

Brooks Nader (29) hat bei den Fashion Los Angeles Awards für einen echten Hingucker gesorgt. Wie die Daily Mail berichtete, erschien das Model am Donnerstagabend gemeinsam mit ihren Schwestern Grace, Mary und Sarah im Beverly Hills Hotel auf dem Red Carpet – und wurde prompt zum Gesprächsthema des Abends. Während sie für Fotos posierte, verrutschte ihr strukturiertes Kleid unglücklich nach vorn und sorgte für einen überraschenden Nippelblitzer. Selbst als der Stoff wieder richtig saß, präsentierte das Kleid noch immer viel Haut, mit freizügigen Cut-Outs an der Seite und Einblick auf ihren durchtrainierten Bauch. Nach der Trennung von Gleb Savchenko (41), mit dem sie im vergangenen Herbst als Team bei Dancing With The Stars antrat, wirkt Brooks so selbstbewusst wie nie.

Der stylishe Auftritt kam nur knapp drei Wochen nach der bestätigten Trennung von dem "Dancing With The Stars"-Profi. Dabei sorgte nicht nur Brooks für Aufmerksamkeit. Schwester Sarah trug ein fast identisches Kleid in einem zarten Lila, während Brooks sich für Weiß entschied – ein echtes Schwestern-Duo auf dem Laufsteg der Modewelt. Die drei begleitenden Schwestern stehen zudem nicht zufällig an ihrer Seite: Gemeinsam werden Brooks, Grace, Mary und Sarah demnächst in einer eigenen Reality-Serie auf Hulu zu sehen sein, wie Daily Mail verriet. Bei der Preisverleihung gaben sie damit schon einen Vorgeschmack auf ihren Familienzusammenhalt.

Brooks hatte auch in der Vergangenheit mit öffentlichen Auftritten für Schlagzeilen gesorgt. Insbesondere ihre gescheiterte Beziehung zu Gleb, der laut Brooks' Schwester Grace angeblich untreu gewesen sei – ein Vorwurf, den er via E! News strikt zurückwies – sorgte zuletzt für viel Gesprächsstoff. Nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Billy Haire hatte Brooks mit Gleb ihre erste öffentliche Beziehung gewagt.

Getty Images Grace Ann Nader, Brooks Nader, Mary Holland Nader und Sarah Jane Nader im April 2025 in L.A.

Getty Images Brooks Nader im April 2025 in Los Angeles

