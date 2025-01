Brooks Nader und ihr Gleb knutschen im S*xshop in New York

Brooks Nader (28) und Gleb Savchenko (41) sind offensichtlich auf der Suche nach neuen Erfahrungen! Im New Yorker West Village wurde das Dancing With the Stars-Pärchen nun dabei erwischt, wie es sich in einem Erotikgeschäft umschaute. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Tänzer und die Influencerin eng umschlungen. Vor einer Vitrine mit schlüpfrigem Equipment geben sich die beiden obendrein einen innigen Kuss. Dass sie dabei von Paparazzi eingefangen wurden, schien die beiden leger gekleideten Turteltauben nicht zu stören.

Die Romanze zwischen dem Model und dem Profitänzer hatte bereits während der Dreharbeiten der beliebten Tanzshow für Gesprächsstoff gesorgt. Gerüchte über eine inszenierte Liebschaft dementierten beide mehrfach. "Unsere Verbindung ist echt", hatte Brooks gegenüber TMZ betont. Nachdem es im Herbst Berichte gegeben hatte, dass Gleb die Beziehung per Nachricht beendet haben soll, fanden die beiden kurz darauf wieder zueinander und feierten sogar Thanksgiving gemeinsam.

Ende Dezember wurde Brooks mit einem verdächtigen Ring am Finger gesehen, woraufhin Gerüchte einer Verlobung die Runde machten. Im Gespräch mit People klärte die Beauty allerdings auf, dass es sich dabei um einen "Scheidungsring" handle, den sie sich nach der Trennung von Ex-Mann Billy Haire gekauft habe. "Das ist mein Neun-Karat-Diamantring, den ich mit meiner langjährigen Juwelierin gestaltet habe. Es ist meine Art, das nächste Kapitel meines Lebens zu feiern", stellte sie klar.

Getty Images Gleb Savchenko, Profitänzer

Getty Images Brooks Nader, Model

