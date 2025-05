Nach Trennung: Brooks Nader ist offen für Liebe mit Frauen

Brooks Nader (28) gibt nach ihrer turbulenten Trennung von Gleb Savchenko (41) neue Details über ihr Single-Leben preis. Das Model, das sich kürzlich frisch von seinem Dancing with the Stars-Partner getrennt hat, erklärt bei der Sports Illustrated Swimsuit Launch Party, sie sei offen für neue Wege in der Liebe. "Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein Mann, vielleicht ist es eine Frau, ich weiß es nicht. Wer weiß das schon?", verrät es im Interview mit Entertainment Tonight über eine mögliche künftige Liebe. Obwohl sie aktuell keinen neuen Partner sucht, sagt sie: "Ich bin offen für alles." Ihre Schwester habe ihr sogar vorgeschlagen, das "Team zu wechseln", da sie mit Brooks' bisherigen Erfahrungen mit Männern wenig zufrieden sei.

Die Trennung von Gleb Savchenko im April wurde begleitet von Gerüchten über Untreue, die von Brooks selbst angeheizt wurden. Während Gleb angab, durch Medienberichte von der Trennung erfahren zu haben, zeigt sich Brooks entschlossen, nach vorn zu blicken. Zuvor hatte sie eine vierjährige Ehe mit Billy Haire hinter sich gelassen, die erst 2024 geschieden wurde. Die Beziehung zu Gleb begann im Herbst desselben Jahres während der Dreharbeiten zu "Dancing with the Stars" und entwickelte sich schnell zu einer öffentlichen Romanze. Details über die Trennung und die intensiven Momente davor sollen zudem in ihrer bevorstehenden Hulu-Doku "Love Thy Nader" enthüllt werden, wie Brooks andeutete.

Abseits der Beziehungsdramen konzentriert sich Brooks nun auf ihre Karriere und genießt das Single-Leben. Mit vier Schwestern und einem Familienumfeld teilt sie oft Momente aus ihrem Alltag, auch wenn dabei nicht alles nach Plan läuft. Das Interesse der Fans bleibt groß, insbesondere durch ihre umstrittenen Aussagen und das Wirrwarr privater Angelegenheiten in der Öffentlichkeit.

Getty Images Gleb Savchenko und Brooks Nader im Oktober 2024

Instagram / brooksnader Gleb Savchenko und Brooks Nader, Tanzpartner bei "Dancing with the Stars"

