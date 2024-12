Nach Verlobungsgerüchten: Brooks Nader klärt über Ring auf

Brooks Nader (28) gönnt sich einen Neuanfang – mit Stil und einem funkelnden Statement. Die Internetbekanntheit sorgte kürzlich für Aufsehen, als sie mit einem auffälligen Ring gesichtet wurde, dessen birnenförmiger Diamant unübersehbar war. Während viele Fans über eine mögliche Verlobung mit ihrem Freund Gleb Savchenko (41) spekulierten, stellte Brooks die Sache im Interview mit People klar: Der Schmuck sei kein Verlobungsring, sondern ihr ganz persönlicher "Scheidungsring", nach der Trennung von Ex-Mann Billy Haire. "Warum sollten nur Männer Spaß haben? Das ist mein Neun-Karat-Diamantring, den ich mit meiner langjährigen Juwelierin gestaltet habe. Es ist meine Art, das nächste Kapitel meines Lebens zu feiern", erklärte sie stolz.

Für Brooks ist der Ring mehr als nur ein modisches Accessoire: "Frauen verdienen es, sich selbst etwas Großartiges zu gönnen, einfach so. Warum also nicht einen schicken Scheidungsring?" Zum ersten Mal trug sie das edle Schmuckstück Ende November, nachdem sie bei den Proben zu Dancing with the Stars gesichtet wurde – dort hatte sie zuvor auch Gleb als ihren Tanzpartner kennengelernt. Am 27. Dezember blitzte der Ring erneut, als die beiden in einem Restaurant in West Hollywood gesehen wurden.

Erste Gerüchte über eine Romanze zwischen Brooks und Gleb kamen auf, als die beiden Backstage bei "Dancing with the Stars" beim Knutschen erwischt wurden. Später heizten sie die Spekulationen mit frechen Videos auf Social Media weiter an und ließen sich sogar passende Tattoos stechen. Nach ihrer Eliminierung aus der Show kam es jedoch im Oktober zur Trennung. Doch die Auszeit war nicht von Dauer: Die beiden fanden kurz darauf wieder zueinander. "Er ist so ein großartiger Mensch und ich habe es geliebt, ihn besser kennenzulernen. Ich genieße es einfach, Zeit mit ihm zu verbringen", verriet das Model kürzlich gegenüber People.

Instagram / brooksnader Gleb Savchenko und Brooks Nader, Tanzpartner bei "Dancing with the Stars"

Instagram / glebsavchenkoofficial Brooks Nader und Gleb Savchenko, Dezember 2024

