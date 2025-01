Brooks Nader posiert nackt vor Berglandschaft in Neuseeland

Influencerin Brooks Nader (28) fühlt sich auf einer Wanderung besonders frei. Gemeinsam mit ihren drei Schwestern Mary, Grace und Sarah Nader zieht sie in einer atemberaubenden Location blank, um nackt zu baden. An einem türkisfarbenen See posieren die vier vor einer riesigen Berglandschaft. Auf Instagram teilt das Model eine Story von ihrem Erlebnis. Die intimen Zonen der vier Schwestern zensierte sie geschickt mit einem schwarzen Balken.

Doch wie ist die Familie überhaupt in die tiefe Berglandschaft von Neuseeland gekommen? Ganz einfach: Mit einem Helikopter. In einem Video ihrer Story tanzen die jungen Frauen vor Vorfreude auf das Nacktschwimmen vor dem Heli herum. Ein weiterer Clip zeigt ihren Kumpel Zach Zumb, wie er allen ein Gläschen Champagner in Becher füllt, während er vor dem Helikopter sitzt. "Wir haben kurz für einen kurzen Tauchgang angehalten", kommentiert Brooks ihren Beitrag.

Auch einen Rundflug machte die Freundesgruppe mit dem luxuriösen Fortbewegungsmittel. An finanziellen Mitteln scheint es der Dancing with the Stars-Teilnehmerin wohl nicht zu fehlen. Erst Ende Dezember fiel sie mit einem Neun-Karat Diamantring im Netz auf. Zuerst spekulierten die Fans über einen möglichen Verlobungsring von ihrem Freund und Tanzpartner Gleb Savchenko (41). Doch die Entertainerin stellte gegenüber People klar: "Das ist mein schicker Scheidungsring." Zu ihrer offiziellen Trennung mit Ex-Mann Billy Haire gönnte sie sich ein "kleines" Schmuckstück.

Instagram / brooksnader Brooks Nader mit Freunden, Neuseeland, 2025

Getty Images Gleb Savchenko und Brooks Nader im Oktober 2024

