Fremdgegangen? Brooks Nader trennt sich von Gleb Savchenko

Brooks Nader (29) und Gleb Savchenko (41) bestätigten erst vor wenigen Monaten ihre Beziehung. Nun soll alles aber aus und vorbei sein: Wie People bestätigt, hat sich das Paar, das sich bei Dancing with the Stars kennengelernt hatte, am vergangenen Wochenende getrennt. Laut einem Insider soll das Model die treibende Kraft gewesen sein und die Entscheidung getroffen haben, die Beziehung zu dem Profitänzer zu beenden – und zwar aus einem ganz bestimmten Grund: Brooks vermutet, dass Gleb sie betrogen haben könnte.

Während sich Brooks bisher nicht zu ihrem Liebes-Aus äußerte, meldete sich der Tänzer gegenüber Page Six zu Wort – und betonte, erst durch die Medien von ihrer Entscheidung erfahren zu haben. "Ich war überrascht, als ich durch die heute veröffentlichten Artikel erfuhr, dass Brooks unsere Beziehung beendet hat. Die letzte Nachricht, die ich von ihr erhalten habe, war eine SMS am 6. April, in der sie mich bat, mit ihr zu sprechen", schilderte Gleb und fügte hinzu, sich zuletzt zwischen dem 31. März und dem 1. April mit ihr getroffen zu haben.

Zuletzt schien alles gut zwischen Brooks und dem 41-Jährigen. Nach monatelangen Gerüchten um ihre Beziehung bestätigten sie im Dezember vergangenen Jahres, tatsächlich zusammen zu sein. Kurz darauf funkelte ein auffälliger Ring am Finger des Sports-Illustrated-Stars, was die Gerüchte um eine mögliche Verlobung ordentlich anheizte. Brooks stellte jedoch gegenüber dem US-Blatt klar, dass es sich um ihren ganz persönlichen "Scheidungsring" nach der Trennung von Ex-Mann Billy Haire handelte. "Es ist meine Art, das nächste Kapitel meines Lebens zu feiern", betonte sie.

Instagram / glebsavchenkoofficial Brooks Nader und Gleb Savchenko, Dezember 2024

Instagram / brooksnader Brooks Nader und Gleb Savchenko

