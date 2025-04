König Charles und Königin Camilla gönnen sich Eis in Italien

König Charles (76) und Königin Camilla (77) verursachten in Italien einen kleinen Menschenauflauf. Das britische Königspaar ist derzeit für einen Staatsbesuch in Rom. Wie Hello! berichtet, ließen sie es sich dabei nicht nehmen, die historische Altstadt voll auszukosten – echtes italienisches Gelato inklusive. Während die beiden durch die Innenstadt bummelten, sorgten sie allerdings für etwas Chaos, denn um sie herum versammelten sich jede Menge Schaulustige und Royal-Fans. Charles und Camilla nahmen es allerdings gelassen und blieben entspannt. Wie Bilder zeigen, gab es bei einem kurzen Stopp in einer Eisdiele einen besonderen Leckerbissen: Camilla bekam einen Becher mit goldenem Eis überreicht. Den nahm sie mit einem strahlenden Lächeln entgegen und bedankte sich herzlich.

Der kleine Stadtbummel gehörte nicht zum offiziellen Terminkalender des Ehepaars, aber Roms Charme konnten sie offenbar nicht widerstehen. In den vergangenen Tagen bekamen sie schon das volle Paket der Stadt spendiert. Unter anderem besuchten sie das Kolosseum, wo sie ebenfalls von einer Menschenmenge begrüßt wurden. Ihnen jubelten nicht nur Fans entgegen, sondern auch zahlreiche Schulkinder. Laut The Mirror konnten diese ihre Begeisterung kaum zurückhalten. "Er kommt, das ist der König!", sollen einige von ihnen aufgeregt gerufen haben. Nach ihrer Führung durch das Kolosseum stand eine private Audienz bei Papst Franziskus I. (88) im Vatikan an. Mit dem Geistlichen sollen Charles und Camilla etwa 20 Minuten geplaudert und ein paar Geschenke ausgetauscht haben.

Ein besonderer Tag dürfte für Charles und Camilla allerdings der vergangene Mittwoch gewesen sein – denn sie feierten ihren 20. Hochzeitstag während der Reise nach Italien. Ob sie das Jubiläum trotz des Staatsbesuchs besonders zelebriert haben, ist nicht bekannt. Dafür gab es für die Fans aber ein süßes Instagram-Video mit Rückblicken auf die vergangenen Jahre. Dabei durften neben der Hochzeit am 9. April 2005 auch wichtige Momente wie Charles' Krönung 2022 sowie private Augenblicke nicht fehlen. Unter anderem zeigen Fotos die beiden bei der Gartenarbeit und einem Tänzchen. Der Palast kommentiert das Video schlicht mit: "Frohe 20 Jahre."

Getty Images König Charles und Königin Camilla in Rom, April 2025

Getty / Chris Jackson König Charles und Königin Camilla, April 2025

