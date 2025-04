Charles und Camilla teilen süßes Video zum 20. Hochzeitstag

Im britischen Königspalast gibt es heute Grund zur Feier: König Charles III. (76) und seine Frau, Königin Camilla (77), feiern ihren 20. Hochzeitstag. Zu diesem schönen Anlass teilte das britische Königspaar auf Instagram ein emotionales Video. Der Zusammenschnitt zeigt viele ihrer gemeinsamen Momente aus den vergangenen Jahren – darunter natürlich ihre Hochzeit am 9. April 2005 im Schloss Windsor. Doch auch Charles' Krönung im Mai 2022 durfte in dem Zusammenschnitt natürlich nicht fehlen. Schließlich wurde nicht nur der Monarch, sondern auch seine Frau zur Königsgemahlin gekrönt. Zudem präsentierte der Clip auch viele niedliche Momente, die Charles und Camilla bei der Gartenarbeit oder auch dabei zeigten, wie sie zusammen das Tanzbein schwangen.

"Frohe 20 Jahre", heißt es zu dem Video mit einem schlichten, weißen Herz-Emoji. Der dazugehörige Kommentar eines Anhängers fasst die Beziehung von Charles und Camilla in den vergangenen 20 Jahren wohl perfekt zusammen: "Glückwunsch an ein Paar, das durch dick und dünn gegangen ist, ohne seine große Liebe füreinander zu verlieren." Das Paar kannte sich bereits lange vor ihrer Ehe, doch die beiden durften nicht direkt eine Beziehung führen. So entsprach Camilla damals nicht dem angemessenen Bild der Ehefrau eines zukünftigen Königs. Zunächst heiratete Charles im Jahr 1981 Prinzessin Diana (✝36) – gemeinsam bekamen sie die Söhne Prinz William (42) und Prinz Harry (40). Camilla nahm 1973 Andrew Parker Bowles zu ihrem Ehemann, mit dem sie ebenfalls zwei Kinder bekam.

Doch Charles und Camilla führten still und heimlich eine Affäre, während sie eigentlich verheiratet waren. Die Ehe des einstigen Prinzen von Wales mit Lady Di endete schließlich im Jahr 1996 – Camillas Ehe scheiterte bereits ein Jahr zuvor. Erst danach durften die beiden ihre Liebe öffentlich machen. Seither sind sie praktisch unzertrennlich. Ihr Umgang miteinander gilt als liebevoll, aber auch scherzhaft. Als die 77-Jährige beispielsweise im vergangenen Jahr gefragt wurde, wie sich ihr krebskranker Mann gesundheitlich macht, antwortete sie laut People nur augenzwinkernd: "Es würde ihm noch besser gehen, wenn er sich benehmen würde."

