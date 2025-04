TV-Star Walton Goggins erinnert sich an den Tod seiner Frau

Walton Goggins (53) spielt in "The White Lotus" einen Mann, der sich in Thailand mit seiner schwierigen Vergangenheit auseinandersetzt. Für den Darsteller war es nicht schwer, sich in diese Rolle hineinzuversetzen. 2004 verstarb die damalige Frau des Schauspielers durch Suizid. Kurz darauf begab er sich auf eine Weltreise, die in Thailand begann. In einem Interview mit GQ offenbart er nun: "Es ist eine sehr komplizierte Geschichte." Nach dem tragischen Erlebnis habe er mit seiner eigenen Existenz gehadert: "Ich dachte, ein Leben auf der anderen Seite davon wäre für mich unerreichbar."

In den darauffolgenden drei Jahren suchte Walton verzweifelt nach neuen Erlebnissen, die ihm halfen, seine seelischen Wunden zu heilen. Zu seinen Reisen gehörten Aufenthalte in Ländern wie Indien, Vietnam, Kambodscha und insbesondere Thailand, wo er nun an den Drehorten für die dritte Staffel von "The White Lotus" viele Déjà-vu-Momente erlebte. "Ich habe andauernd festgestellt: 'Ich war schon einmal auf dieser Straße'", berichtete er dem Magazin. Dadurch seien dem Hollywoodstar einige Erlebnisse in einem neuen Licht erschienen.

Heute hat Walton ein neues Kapitel in seinem Leben aufgeschlagen. Seit 2011 ist er mit der Schriftstellerin und Regisseurin Nadia Conners verheiratet, mit der er einen gemeinsamen Sohn namens Augustus hat. Der US-Amerikaner betont gegenüber der Zeitschrift, dass er nun ein Leben voller Dankbarkeit führe. "Wenn mein Leben morgen endet, weint nicht um mich", gibt er seinen Fans als Ratschlag mit.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Schauspieler Walton Goggins im Februar 2025 in Santa Monica