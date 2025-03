Walton Goggins bei "White Lotus"-Dreh von Schlange gebissen

Walton Goggins (53), bekannt aus "The White Lotus", sorgte beim Dreh der HBO-Serie für eine dramatische Szene, die nicht Teil des Drehbuchs war. Wie er jetzt erstmals bei "Jimmy Kimmel Live!" verriet, wurde der Schauspieler am Set von einer Schlange gebissen. Der Vorfall ereignete sich, als seine Figur Rick in einer Szene unter Drogeneinfluss mehrere der Kriechtiere auf einer Schlangenfarm freilässt. Was sich wie ein Schabernack im Drehbuch liest, hatte für Walton reale Konsequenzen: Eines der Tiere biss zu. Zunächst hieß es, dass die Schlangen ungiftig seien – nach einer kurzen medizinischen Versorgung wurde der Dreh also fortgesetzt. Allerdings klingelte wenig später das Handy des 53-Jährigen: "Mein Produzent rief mich an und sagte, sie hätten nachgedacht und wären zu dem Schluss gekommen, dass ich vielleicht doch besser ins Krankenhaus gehen solle." In diesem Moment habe er bereits sein letztes Stündlein schlagen hören, so Walton.

Letztendlich kam der Schauspieler mit dem Schrecken davon, doch war der Dreh für ihn insgesamt kein Zuckerschlecken. Wie er im Gespräch mit Jimmy Kimmel (57) erklärte, leide er unter einer besonderen Form von Angst, wenn es um Schlangen geht: "Ich habe keine normale Phobie – bei mir ist das genetisch bedingt", erklärte der US-Amerikaner. Er habe eine besondere Abneigung, die tief in ihm verwurzelt sei, weshalb er sich im Umgang mit den Tieren am Set schon vor dem Biss extrem schwergetan habe. Dass es bei der Interaktion mit den Reptilien zu einem Biss kommen würde, habe vor Ort niemand kommen sehen, da die Szene vorab genau besprochen und die Tiere gut betreut worden seien, erklärte Walton.

Walton ist als Darsteller bekannt für seine facettenreichen Rollen in "The Shield – Gesetz der Gewalt" und "Justified". Geboren im November 1971 in Alabama, wuchs er in Georgia auf und zeigte früh sein Talent – unter anderem als Stepptänzer. Zusammen mit seiner Mutter feierte er bereits mit zehn Jahren große Erfolge im sogenannten Clogging, einem nordamerikanischen Volkstanz. Sein Durchbruch gelang ihm mit kompromisslosen Charakteren, oft zwischen Gesetz und Chaos schwankend. Mit Quentin Tarantino (61) drehte er "Django Unchained" und "The Hateful Eight". Neben der Schauspielerei ist Walton als Produzent tätig und vertreibt eine eigene Whiskey-Marke.

Getty Images Schauspieler Walton Goggins im Februar 2025 in Santa Monica

Getty Images Der Cast von "The White Lotus"

