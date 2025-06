So steht es um Ex-GNTM-Kandidat Linus Webers Liebesleben

Linus Weber, bekannt aus der letzten Staffel von Germany's Next Topmodel, hat kürzlich über sein Liebesleben gesprochen. Der Reality-TV-Star, der es bis ins Finale der Show schaffte, ist weiterhin auf der Suche nach der großen Liebe. Bei der Ernsting's family Fashion Show plauderte das Model aus dem Nähkästchen und scherzte gegenüber Promiflash: "Ich bin immer noch Single. Also wer mag, meldet sich gerne." Diese direkte Art dürfte seinen Fans gefallen, die sich nun fragen, wer sein Herz erobern könnte.

Doch was genau wünscht sich Linus von einer potenziellen Partnerin? Der 25-Jährige erklärte im Gespräch, dass er vor allem Wert auf eine bodenständige und dennoch temperamentvolle Frau legt. "Ich mag es, wenn jemand nicht nur hinterherdackelt, sondern auch einen eigenen Kopf hat", verriet er. Optisch hat er dagegen wenige feste Vorstellungen: Ein sportlicher Look käme gut an, aber das Wichtigste sei für ihn die Chemie. Mit diesen Eigenschaften hofft er, die Richtige zu finden.

Für den ehemaligen GNTM-Finalisten hat sich seit seiner Teilnahme bei der Castingshow viel verändert. Beruflich läuft es mehr als rund, was er in Interviews immer wieder betont. Doch in seinem Herzen bleibt Platz für eine Partnerin, mit der er das alles teilen kann. Privat gibt Linus sich locker und humorvoll, zwei Eigenschaften, die ihn auch auf dem Bildschirm bei vielen so beliebt gemacht haben. Bis die Traumfrau in sein Leben tritt, genießt der sympathische Junggeselle weiterhin das Rampenlicht.

Instagram / _linusweber_ Linus Weber

ProSieben/Michael de Boer Linus Weber, Kandidat bei "Germany's Next Topmodel"

ProSieben/Richard Hübner Linus Weber bei GNTM 2024