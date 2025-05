Entwarnung: Es gibt kein Drama bei Aimee Lou Wood und Walton

Walton Goggins (53) und Aimee Lou Wood (31), die sich als Leinwand-Liebespaar in der dritten Staffel der gefeierten HBO-Serie "The White Lotus" in die Herzen der Zuschauer spielten, haben die Gerüchteküche erneut zum Brodeln gebracht: Nachdem sie während und nach den Dreharbeiten für ihre enge Freundschaft bekannt waren, entfolgten sie sich nach dem Serienfinale überraschend auf Instagram und heizten Streitgerüchte mächtig an. Pünktlich zum Met Gala-Auftritt am 5. Mai 2025 folgen sich die zwei aber wieder gegenseitig auf besagter Plattform. Während beide Stars das berühmte Mode-Event im New Yorker Metropolitan Museum of Art besuchten, wurden sie zwar nicht zusammen fotografiert, doch Aimee versicherte gegenüber Entertainment Tonight: "Ich habe es geliebt, mit Walton zu arbeiten. Es war das Beste überhaupt."

Die Gerüchte um einen angeblichen Zwist wurden vor allem durch Andeutungen ihres gemeinsamen Kollegen Jason Isaacs (61) befeuert. Er hatte die Atmosphäre am Set als teils hitzig beschrieben und von sich verändernden Freundschaften berichtet, wollte aber auf Nachfrage nicht weiter ins Detail gehen. Nachdem zudem Walton in einem Interview sämtliche Nachfragen zu ihrer Beziehung abrupt abgeblockt hatte, kochten die Spekulationen weiter hoch. Aimee stellte bei der Met Gala klar, dass die Aufmerksamkeit rund um ihre Social-Media-Aktivitäten "total übertrieben" sei und Menschen "viel zu viel hineininterpretieren" würden. Von Unstimmigkeiten zwischen den TV-Stars also keine Spur.

Vor rund drei Wochen wurde die 31-Jährige durch einen Sketch bei Saturday Night Live zur öffentlichen Zielscheibe spöttischer Kommentare über ihr Äußeres, über welche auch Walton lachte. Sarah Sherman verkörperte dafür ihre Chelsea-Rolle aus "The White Lotus" – doch statt cleveren Humors folgten Gags über Aimees markante Zahnlücke. Besonders der Satz "Fluorid, was ist das?" sorgte danach bei vielen Fans für Empörung. Die Britin selbst fand deutliche Worte: In einer Instagram-Story nannte sie den Sketch "gemein und unlustig". Sogar eine Entschuldigung von der Show folgte später.

Getty Images Walton Goggins, Mai 2025

Getty Images Aimee Lou Wood, Mai 2025

