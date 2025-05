Dicke Luft? Walton Goggins bricht Interview wegen Aimee ab

Walton Goggins (53) sorgte kürzlich für Aufsehen, als er ein Interview mit Times UK abrupt beendete, nachdem er mehrmals auf eine angebliche Fehde mit seiner "The White Lotus"-Kollegin Aimee Lou Wood (31) angesprochen wurde. Der Schauspieler, der gemeinsam mit Aimee in der dritten Staffel der HBO-Serie ein Liebespaar spielt, blockte die Fragen nach ihrer Beziehung zueinander konsequent ab. "Ich werde dieses Gespräch nicht führen", stellte Walton klar. Auch auf hartnäckige Nachfragen des Journalisten wollte sich Walton nicht äußern. Das Interview, das eigentlich sein neues Filmprojekt "The Uninvited" thematisieren sollte, endete schließlich mit den folgenden Worten des Stars: "Was zur Hölle, Ed! Komm schon, Kumpel. Wow." Kurz darauf brachen seine Pressesprecherinnen das Gespräch ab, wie Just Jared berichtet.

Die Gerüchte über Spannungen zwischen den beiden kursieren bereits seit Wochen. Fans hatten nach dem Serienfinale bemerkt, dass Walton und Aimee sich nicht mehr gegenseitig bei Instagram folgen – nachdem sie sich kurz zuvor noch öffentlich unterstützt hatten. Für noch mehr Wirbel sorgte zuvor eine Parodie von Saturday Night Live zu "The White Lotus", bei der sich Walton amüsiert zeigte, während Aimee die Sketchnummer über ihren Charakter als "gemein und unlustig" öffentlich kritisierte. Sie störte sich vor allem daran, dass ihre Zähne in der Parodie übertrieben dargestellt wurden, und kritisierte das Niveau der Darstellung auf Social Media scharf. Zwar wurde inzwischen bekannt, dass die verantwortliche Komikerin Sarah Sherman sich bei Aimee entschuldigte, aber der Austausch zwischen den beiden TV-Stars bleibt weiterhin aus.

Schon in einem früheren Interview mit GQ hatte Aimee offen über ihre Erfahrungen mit der Diskussion um ihr Aussehen gesprochen. Seit ihrer Zeit bei "The White Lotus" habe sie das Gefühl, lediglich auf ihre markanten Zähne reduziert zu werden. "Es macht mich traurig, weil ich nicht mehr die Möglichkeit habe, über meine Arbeit zu sprechen", schilderte sie. Die Freude über die Anerkennung ihrer schauspielerischen Leistung werde daher oft überschattet von Kommentaren zu ihrem Äußeren. Besonders die Tatsache, dass die Produktion der Show erst zögerte, sie für die Rolle der Chelsea zu besetzen, löste in ihr zusätzliche Selbstzweifel aus.

Getty Images Walton Goggins, April 2025

Getty Images Aimee Lou Wood, Dezember 2023

