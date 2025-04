Andreas Gabalier wurde Opfer von Cyber-Kriminalität

Andreas Gabalier (40) wurde Opfer eines perfiden Kryptobetrugs. Betrüger missbrauchten die Stimme des beliebten Musikers, die mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) täuschend echt nachgeahmt wurde, um für dubiose Onlinewährungen zu werben. Laut Kleine Zeitung sei die gefälschte Aufnahme auf einer Internetseite hochgeladen worden, die täuschend ähnlich zur offiziellen Website des österreichischen Rundfunks ORF ausgesehen habe. In dem manipulierten Interview sprach der vermeintliche Andreas nicht über Musik, sondern darüber, wie man mit Kryptowährungen angeblich reich werden könne. Sowohl der Sänger als auch der ORF wurden so Opfer digitaler Kriminalität.

Gegenüber Bild äußerte sich Andreas zu der erschreckenden Masche. Der Musiker zeigte sich wenig überrascht und erklärte: "Das sind die Nebenwirkungen unseres so hochgelobten technischen Fortschritts." Dabei appellierte er an alle Internetnutzer, besonders vorsichtig zu sein und sich nicht täuschen zu lassen. Das sogenannte "Voice Cloning", eine Technik, bei der Stimmen mithilfe kurzer Audiosequenzen gefälscht werden können, mache es Kriminellen heute erstaunlich leicht, Prominente als Lockvögel für ihre Betrügereien einzusetzen. Schon wenige Sekunden einer Tonaufnahme, zum Beispiel aus sozialen Netzwerken, reichen aus, um die Stimme einer Person nachzuahmen und diese für unlautere Zwecke zu verwenden.

Andreas wird immer wieder mit Problemen aus der Onlinewelt konfrontiert. So kämpft er schon länger gegen Fake-Profile in sozialen Medien, die unter seinem Namen agieren. Der Musiker, der 2024 seinen 40. Geburtstag gefeiert hat, genießt große Bekanntheit in Österreich und Deutschland – ein weiterer Grund, warum sich Kriminelle gezielt seiner Popularität bedienen. Privat gibt sich Andreas nach wie vor bodenständig und heimatverbunden, doch solche Vorfälle zeigen, wie schwer auch er sich gegen moderne Cyber-Kriminalität schützen kann.

Getty Images Andreas Gabalier, Sänger

Getty Images Andreas Gabalier bei "Die Beatrice Egli-Show" im April 2022

