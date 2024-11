So spektakulär feiert Andreas Gabalier seinen 40. Geburtstag

Sänger Andreas Gabalier (39) bereitet sich auf ein besonderes Ereignis vor: An seinem 40. Geburtstag am 21. November wird der Volksrock’n’Roller in seiner Heimatstadt Graz eine große Party schmeißen. Unter dem Motto "Abschied von den wilden Dreißigern" lädt er Fans und Freunde zu einem spektakulären Konzert ein. "Wir machen eine große Vorab-Party mit Konzert für Fans und Freunde", verriet Andreas gegenüber der Zeitung Bild. Dabei soll es ordentlich krachen, um den letzten Tag seiner Dreißiger gebührend zu feiern.

Es wird nicht nur eine einfache Feier, sondern ein riesiges Event, bei dem die Gäste einen unvergesslichen Abend erleben sollen. Mit einem spektakulären Bühnenprogramm möchte Andreas seine Fans begeistern und gemeinsam mit ihnen den Übergang in ein neues Jahrzehnt feiern. "Da will ich mich von meinen wilden Dreißigern gebührend verabschieden", sagte der Musiker weiter. Die Besucher können sich auf viele Überraschungen freuen, und sicherlich wird es auch ganz viel neue Musik geben. Der Start in die Vierzig soll für Andreas und seine Fans etwas ganz Besonderes werden.

Andreas Gabalier wurde am 21. November 1984 in Graz geboren und begeistert seit Jahren mit seiner einzigartigen Mischung aus traditioneller Volksmusik und Rock’n’Roll. Dem glücklichen Single-Mann liegt seine Heimat besonders am Herzen, weshalb er die besondere Feier in Graz veranstaltet. Mit Hits wie "Hulapalu" und "I sing a Liad für di" hat er sich in die Herzen seiner Fans gesungen und zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Trotz seines Erfolgs ist Andreas auf dem Boden geblieben und freut sich nun auf neue musikalische Abenteuer in den Vierzigern. Sein enger Bezug zur Familie und zu seinen Wurzeln spiegelt sich in seinen Liedern wider, was ihn für viele Menschen so authentisch macht.

Getty Images Andreas Gabalier, Sänger

Getty Images Andreas Gabalier bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2014

