Kylie Jenner soll über Timothées Sexszenen verärgert sein

Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) führen bereits seit einiger Zeit eine Beziehung. In dieser soll es für die Influencerin und den Schauspieler richtig gut laufen. Während Kylie ihren Freund bei all seinen Projekten stets unterstützt, soll es allerdings eine Sache an seinem Job geben, die ihr überhaupt nicht gefällt: die Sexszenen. Wie Radar Online nun berichtet, soll es der Tochter von Kris Jenner (69) ein richtiger Dorn im Auge sein, dass es in seinem neuen Film "Marty Supreme" zwischen Timothée und seiner Kollegin Gwyneth Paltrow (52) heiß hergeht. "Timothée hat kein Problem damit, in Filmen intim zu werden, aber Kylie mag das nicht. Sie schätzt nicht alle Details und möchte nicht, dass er in Zukunft noch mehr Sexszenen dreht", erklärt ein Insider.

Das enge Umfeld des Hollywoodstars soll sich ohnehin zwecks seiner Beziehung zu Kylie sorgen. Sie befürchten, dass es sich auf seine Karriere negativ auswirken könnte, besonders da Timothée, was das Schauspielern betrifft, für alle Richtungen offen sei und diese auch ausprobieren wolle. "Er möchte alles als Schauspieler und Künstler erkunden. Es ist der größte Moment der Spannung zwischen ihnen, seit sie angefangen haben, sich zu treffen", berichtet die Quelle dem Magazin weiter.

Kylie und Timothées Beziehung wurde Ende 2023 bekannt – damals war sein Auto öfter bei ihr in der Auffahrt gesichtet worden. Die The Kardashians-Bekanntheit teilt auf Social Media eigentlich viel von ihrem Leben: Ihre Partnerschaft hält sie aber ganz bewusst aus der Öffentlichkeit heraus – und spricht auch nicht über sie. "Ich denke, es ist wichtig, Dinge für sich zu behalten. Es fällt mir manchmal schwer, Entscheidungen allein zu treffen, daher kann die Meinung der ganzen Welt hart sein", deutete Kylie dazu im Interview mit Elle an.

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den US Open 2023

Getty Images Kylie Jenner im Mai 2024

