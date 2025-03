Freunde sollen Timothée Chalamet vor Kylie gewarnt haben

Timothée Chalamet (29) sorgt seit Beginn seiner Beziehung mit Kylie Jenner (27) im April 2023 immer wieder mit romantischen Bildern für Schlagzeilen. Wie jetzt bekannt wurde, soll der Schauspieler jedoch zuvor von engen Freunden ausdrücklich vor einer Romanze mit der Reality-TV-Darstellerin gewarnt worden sein. Sie hätten befürchtet, dass die Verbindung zu Kylie seinem Ruf schaden und er in der Filmbranche weniger ernst genommen werden könnte. Timothée, unter anderem bekannt aus der "Dune"-Filmtrilogie, habe sich jedoch gegen diese Ratschläge entschieden und sogar den Kontakt zu einigen dieser Freunde abgebrochen, so ein Insider laut Daily Mail.

Die Liebesgeschichte von Kylie und Timothée begann bei einer Modenschau von Jean Paul Gaultier (72) in Paris, wo sie sich über gemeinsame Freunde näherkamen. Seitdem wurden sie bei zahlreichen hochkarätigen Events zusammen gesehen, darunter ein Konzert von Beyoncé (43) und die Golden Globes, wo sie ihre Zuneigung offen zeigten. Zu Beginn der Beziehung seien jedoch auch Schwierigkeiten aufgetreten. So soll Timothée zwar sehr verliebt gewesen sein, gleichzeitig aber an manchen öffentlichen Auftritten gezweifelt haben, da er befürchtet habe, dass diese die Aufmerksamkeit von seinen beruflichen Erfolgen ablenken könnten. Dennoch seien die beiden bis heute unzertrennlich und verbrächten so viel Zeit wie möglich miteinander, auch gemeinsam mit Kylies zwei Kindern.

Für Kylie scheint Timothée eine besondere Konstante in ihrem Liebesleben zu sein. Zuvor machte sie vor allem mit turbulenten On-Off-Romanzen mit den Rappern Tyga (35) und Travis Scott (33), dem Vater ihrer beiden Kinder, Schlagzeilen. Im Gegensatz dazu genießen die Unternehmerin und der Schauspieler nun eine ruhigere Beziehung. Trotz ihrer gegensätzlichen Lebenswege – Kylie wuchs im Rampenlicht einer Reality-TV-Dynastie auf, während Timothée in einem Künstlerviertel New Yorks sozialisiert wurde – sollen sie sich über ähnliche Musikgeschmäcker und ihre skurrilen Persönlichkeiten verbunden fühlen. Gerüchten zufolge kämen auch Kylies Kinder ausgesprochen gut mit Timothée aus, was bei einem möglichen nächsten Schritt zur Intensivierung ihrer Partnerschaft keine unwesentliche Rolle spielen dürfte.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, September 2023

Instagram / krisjenner TV-Star Kylie Jenner mit ihren Kindern

