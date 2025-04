"Nicht fair": Yeliz Koc verteidigt TV-Kollegin Dilara Kruse

Dilara Kruse muss derzeit sehr viel einstecken. Die Reality-TV-Bekanntheit wurde aufgrund ihres Auftretens im Format #CoupleChallenge nicht nur von ihren Mitstreitern Gigi Birofio (25) und Tobias Wegener (31) heftig kritisiert, sondern auch in einem Beitrag von Elena Miras (32) zu dem Thema. Nun schaltet sich Yeliz Koc (31) ein – und stellt sich unterstützend auf die Seite ihrer ehemaligen Promi Big Brother-Kollegin. "Was viele gerade vergessen: Sie kann sich im Moment nicht äußern. Sie ist aktuell in einem Format, das es ihr unmöglich macht, sich zu erklären oder überhaupt zu reagieren", betont die Ex-Dschungelcamperin in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Einen Menschen öffentlich so anzugehen, während er sich nicht wehren kann, ist einfach nicht fair."

Es gebe wohl Szenen in der Realityshow, "über die man diskutieren kann", jedoch sei dies kein Grund, die Frau des Ex-Kickers Max Kruse (37) zu beleidigen. "Wir alle machen Fehler, besonders in Ausnahmesituationen, vor Kameras, unter Druck. Das versteht keiner, der nicht selber dabei ist!", stellt Yeliz klar. Darüber hinaus verdeutlicht sie, dass sie kein Problem darin sieht, Dilara zu verteidigen, auch wenn sie gut mit Elena befreundet ist. "Nur weil zwei Menschen, die ich kenne, sich nicht verstehen, heißt das nicht, dass ich mich entscheiden oder Partei ergreifen muss. Ich kann mit beiden befreundet sein, ohne mich gegen die eine oder andere Person zu stellen. Das nennt man erwachsen", schreibt die Love Island VIP-Bekanntheit.

Die gelernte Rechtsanwaltsgehilfin machte sich aus einem bestimmten Grund unbeliebt: Ihre "#CoupleChallenge"-Konkurrenten bekamen das Gefühl, dass sie sich über andere Menschen stellt und mit ihrem Geld sowie dem Status ihres Mannes protzt. Der Ex on the Beach-Star Gigi teilte daraufhin im Netz gegen Dilara aus und wetterte, er kriege "Pickel" und sein Körper fange an zu "schimmeln", wenn sie anfängt zu reden. Die Love Island-Bekanntheit Tobi zog nach und stellte ihre menschlichen Qualitäten infrage. Aber auch die Ex-Sommerhaus-Teilnehmerin Elena schoss gegen die Berlinerin und bezeichnete ihr Verhalten als "peinlich". "Erst über andere urteilen, dann selbst jede Grenze überschreiten", schimpfte sie.

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse, Juli 2024

Instagram / elena_miras Elena Miras, Dezember 2022

