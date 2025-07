Dilara reagiert auf Kritik an ihren 13.000-Euro-Gardinen

Instagram-Star Dilara Kruse, die Ehefrau des Fußballspielers Max Kruse (37), sorgte bei ihren Followern zuletzt für hitzige Diskussionen. Stolz zeigte die Influencerin in einer Roomtour ihre neuen Gardinen, die sie für satte 13.000 Euro gekauft hatte. Viele Fans reagierten darauf mit Unverständnis und kritisierten den luxuriösen Kauf. In einer Instagram-Story verteidigte die 34-Jährige die kostspielige Anschaffung nun: "Wenn mir etwas gefällt und es kostet 20.000 Euro, dann kaufe ich es. Wenn mir etwas gefällt und es kostet 2 Euro, dann kaufe ich es auch. Keiner von euch gibt mir dieses Geld."

In ihrer Antwort zeigte sich die Influencerin unbeeindruckt von den Vorwürfen. Sie stellte klar, dass es allein ihre Sache sei, wie sie ihr Geld ausgibt. Auch zur Umweltproblematik äußerte sie sich, nachdem ihr vorgeworfen wurde, mit dem Faible ihres Mannes für Rennsport und ihrer eigenen Liebe zu Autos einen negativen Einfluss zu haben. "Wenn ich mir ein Auto kaufe, dann denke ich nicht zuerst an die Umwelt. In dem Moment gefällt mir das Auto, also kaufe ich es", betonte sie selbstbewusst. Damit schlug sie ähnlich selbstbewusste Töne an wie schon in anderen Debatten um ihr luxuriöses Leben.

Schon in der Vergangenheit sorgte Dilara mit ihrem luxuriösen Lebensstil für Schlagzeilen. Ob Designermode, teure Reisen oder mit Diamanten besetzte Accessoires – der Reality-TV-Star weiß offenbar, wie er seine Follower auf Trab hält. Ihr Mann Max stand ebenfalls schon öfter im Rampenlicht, sowohl wegen seiner sportlichen Leistungen als auch durch sein Leben abseits des Fußballfeldes.

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse im Februar 2025

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse, TV-Bekanntheit

AEDT / ActionPress Max und Dilara Kruse im Februar 2025

