Dilara Kruse regt Follower mit 13.000-Euro-Gardinen auf

Dilara Kruse sorgt mal wieder für Aufregung auf Instagram. Das Reality-TV-Sternchen präsentierte ihren Followern in ihrer Story stolz ihre neuen Gardinen, die sie in ihrer großzügigen Wohnung hat anbringen lassen. "Für die Gardinen haben wir ungefähr 13.000 Euro bezahlt", verriet Dilara nonchalant. Ihren Followern blieb diese Information jedoch wohl zunächst im Hals stecken, bevor sie die Brünette per Direktnachricht harsch kritisierten.

Den kritischen Stimmen ihrer Fans begegnete die Ehefrau von Max Kruse (37) mit gewohnt scharfen Worten. "Manchmal frage ich mich, wer euch ins Gehirn geschissen hat", wetterte Dilara und schoss direkt hinterher: "Keiner von euch gibt mir dieses Geld. Ich gehe dafür arbeiten." Auch Vorwürfe, sie oder ihr Ehemann würden mit ihrem Verhalten der Umwelt schaden, blieben nicht unkommentiert. Sie verwies darauf, dass Rennsport und Luxusanschaffungen längst nicht ihre alleinige Verantwortung seien. Stattdessen lenkte sie die Aufmerksamkeit auf Konzerne und Branchen, die ebenfalls nicht nachhaltig handeln würden. Für die 34-Jährige steht jedoch vor allem eines im Fokus: "Wenn mir etwas gefällt, dann kaufe ich es."

Bereits in der Vergangenheit sorgte Dilara durch ihren Umgang mit Geld für Schlagzeilen. Ihr Auftreten in der Show #CoupleChallenge führte zu Spannungen mit anderen Teilnehmern, die ihr einen Hang zur Prahlerei unterstellten. Auch dort legte sie eine Einstellung an den Tag, die polarisierte: Geld spiele für sie keine Rolle, solange es nach ihrem Geschmack eingesetzt werde. Ob Gardinen, Autos oder Gewinnsummen – Dilara weiß, wie sie Aufmerksamkeit erregt, und steht zu ihrem extravaganten Lebensstil, egal, was ihre Kritiker denken.

Instagram / dilara.kruse Influencerin Dilara Kruse, August 2024

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse im Februar 2025

RTL II Dilara Kruse und Roaya Soraya, "#CoupleChallenge"-Duo