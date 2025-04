"Kriege Pickel": Gigi Birofio schießt gegen Dilara Kruse

Gigi Birofio (25) nahm gemeinsam mit seinem Onkel Luciano an der diesjährigen Staffel #CoupleChallenge teil. Der Realitystar und sein Familienmitglied verloren in einer Exit-Challenge jedoch gegen Dilara Kruse und Roaya Soraya und mussten die Show verlassen. In seiner Instagram-Story wettert er jetzt gegen seine ehemalige Mitstreiterin – und scheint während der Dreharbeiten absolut kein gutes Bild von der einstigen Spielerfrau bekommen zu haben. "Ab und zu gucke ich ja bei '#CoupleChallenge' rein. Da gibt es eine Person, immer wenn die anfängt zu reden, kriege ich Pickel – mein Körper fängt an zu schimmeln", schimpft die Ex on the Beach-Bekanntheit.

Doch das ist nicht alles. Da in seiner ersten Story nicht deutlich wird, wen er meint, fügt er auch noch ein Bild von Dilara ein – und setzt die Worte "Einfach ein Teufel" darunter. Insbesondere eine Sache scheint Gigi an der Frau von Ex-Fußballer Max Kruse (37) zu missfallen: Er hat das Gefühl, dass sie sich für etwas Besseres hält. "Wie kannst du dich als Mensch so über andere stellen? Du warst eine Kellnerin. Du hast einfach nur einen Kreisligaspieler geb*mst, du Fisch", schießt er gegen sie.

Sein Onkel scheint ebenso wenig von Dilara zu halten. Bereits während der Show flogen zwischen Luciano und der 33-Jährigen die Fetzen. Nachdem es bereits bei der Nominierung zu lautstarken Auseinandersetzungen gekommen war, machte das Familienmitglied des 25-Jährigen deutlich, noch ein Hühnchen mit ihr zu rupfen zu haben: Er warf ihr Manipulation vor. "Hör auf zu sagen, wem die Leute die Stimme geben müssen. Die müssen selbst die Entscheidung treffen. Du bist die Schlange", schimpfte er. Dilara ließ das allerdings nicht auf sich sitzen: "Der Einzige, der hier eine Schlange ist, bist du. Pass auf deine Wortwahl auf."

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio im März 2025

Instagram / dilara.kruse Influencerin Dilara Kruse, August 2024

