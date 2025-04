So läuft Gwyneth Paltrow und Brads Patchwork-Familienleben

Gwyneth Paltrow (52) und Brad Falchuk (54) haben in einer neuen Folge von Gwyneths "Goop"-Podcast über ihr Leben als Patchwork-Familie gesprochen. Die beiden, die seit 2018 verheiratet sind, haben jeweils zwei Kinder aus früheren Beziehungen: Gwyneths Tochter Apple (20) und Sohn Moses (19) stammen aus ihrer Ehe mit Chris Martin (48), während Brad Vater von Isabella und Brody ist, die er mit Ex-Frau Suzanne Bukinik hat. In der Episode enthüllten sie rührende Details über die Entwicklung ihrer Familie und beschrieben einen besonderen Moment, in dem sie erkannt hätten, dass ihr Plan, eine harmonische Patchwork-Familie zu schaffen, gelungen sei.

Brad erinnerte sich an ein gemeinsames Abendessen, bei dem die Kinder mehr miteinander gesprochen und gelacht hätten als mit ihren Eltern. "Wir saßen da, haben sie beobachtet und gedacht: 'Oh mein Gott. Es hat funktioniert!'" , erzählte er.Doch der Weg dorthin sei nicht immer einfach gewesen – vor allem Brads Kinder hätten anfangs Zeit gebraucht, um sich an ihre neue Familiensituation zu gewöhnen. Auch Gwyneth gab zu, sie habe sich als frischgebackene Stiefmutter oft unsicher gefühlt – vor allem, da es kaum Vorbilder oder Ratschläge gegeben habe. "Ich hatte das Gefühl, alles falsch zu machen", sagte die Schauspielerin offen und erklärte, wie wichtig Geduld und klare Kommunikation für sie beide gewesen seien. Doch mittlerweile habe die Familie feste Rituale und viel Zusammenhalt entwickelt.

Gwyneth, die bekannt für ihre Offenheit in persönlichen Angelegenheiten ist, sprach in der Vergangenheit oft darüber, wie herausfordernd, aber auch bereichernd das Leben als Stiefmutter sei. Sie beschrieb, wie sie gelernt habe, die Kinder aus Brads erster Ehe als ihre eigenen anzusehen und sie genauso zu lieben und ihnen die gleichen Grenzen und Regeln wie ihren eigenen Kindern zu geben. Wie liebevoll sie ist, zeigte sie erst kürzlich, als sie Moses zum Geburtstag gratulierte. Gwyneth und Brad teilen eine ähnliche Philosophie: Liebe, Geduld und das Brechen klassischer Rollenklischees waren für sie der Schlüssel, um als moderne Patchwork-Familie zusammenzuwachsen. Trotz der anfänglichen Hürden betonte Gwyneth, dass ihre Familie heute ein Ort sei, an dem alle Beteiligten sich akzeptiert und geliebt fühlen würden.

Anzeige Anzeige

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kids, Sommer 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und ihre Patchwork-Familie

Anzeige Anzeige