Vierte Schwangerschaft: Michael Phelps' Frau musste weinen

Nicole Phelps, die Ehefrau von Schwimmlegende Michael Phelps (39), hat in dem Podcast "Between Us Moms" offen über ihre Reaktion gesprochen, als sie erfuhr, dass sie mit ihrem vierten Kind schwanger war. Die 39-Jährige erzählte, wie unerwartet die Schwangerschaft mit ihrem inzwischen 14 Monate alten Sohn Nico für sie war. "Ich war überzeugt, dass ich fertig bin. Drei Kinder waren alles, was ich je wollte", erklärte sie. Nach der Überraschung habe sie zunächst weinend innehalten müssen. Nicole, die als Mutter dreier Söhne – Boomer, Beckett und Maverick – bereits gut ausgelastet war, gab zu, dass die Nachricht von Baby Nummer vier sie emotional überwältigte.

Nicole enthüllte auch, dass sie damals Angst hatte, ihrem Ehemann Michael von der unplanmäßigen Familienerweiterung zu erzählen. "Ich dachte, er würde ausrasten", erinnert sie sich. Tatsächlich seien bis kurz davor andere Pläne im Vordergrund gestanden: Nicole plante, sich auf sich selbst zu konzentrieren, wieder zur Uni zu gehen und sich der Pferdetherapie zu widmen. Als dann der Schwangerschaftstest positiv ausfiel, fühlte sich ihr Lebensplan zunächst völlig auf den Kopf gestellt. Doch trotz der anfänglichen Sorgen erklärte sie später, dass das neue Familienmitglied eine "unglaubliche Bereicherung" sei: "Heute könnte ich mir unser Leben ohne Nico nicht mehr vorstellen."

Erst Anfang des Jahres feierte die Familie den ersten Geburtstag des kleinen Nicos. Die Party stand dabei ganz unter dem Motto Autorennen: Während das Geburtstagskind sich in einem Rennanzug feiern ließ, trugen seine Brüder T-Shirts mit der Aufschrift "Boxencrew". "Wir sind dankbar für deine erste Runde durch das Leben", schrieben Nicole und Michael zu den entzückenden Schnappschüssen, die sie auf Instagram veröffentlichten.

Anzeige Anzeige

Instagram / m_phelps00 Nicole und Michael Phelps mit ihren Söhnen, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / m_phelps00 Nicole und Michael Phelps mit ihrem Sohn Nico, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige