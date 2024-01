Viertes Baby: Michael Phelps' kleiner Sohn ist auf der Welt!

Sie überraschen mit einer süßen Nachricht! Michael Phelps (38) und seine Partnerin Nicole Johnson gehen bereits seit 2009 gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe hatten der Olympionike und das Model nicht allein mit dem Bund der Ehe gekrönt – sondern auch mit der Geburt ihrer drei Kinder. Im vergangenen Oktober verkündeten sie, ein weiteres Kind zu erwarten. Nun hat das lange Warten ein Ende: Michael und Nicole sind zum vierten Mal Eltern geworden!

Der Kleine sei bereits am 16. Januar geboren, verkündet das Ehepaar mit einem gemeinsamen Post auf Instagram. Sogar den Namen des Babys verraten sie: "Nicole und ich möchten Nico Michael Phelps in der Welt willkommen heißen", schreibt der frischgebackene Vierfachvater neben ein Bild, auf dem er oberkörperfrei ist und das Neugeborene im Arm hält, während sich seine Frau behutsam anschmiegt und ein sanftes Lächeln auf den Lippen trägt. "Wir sind so gesegnet, dass wir ein viertes Kind bekommen haben. Wir sind jetzt eine 6-köpfige Familie!", fügt er mit verschiedenen lachenden Emojis hinzu.

Die drei Söhne des Profischwimmers Boomer, Beckett und Maverick dürfen sich nun über einen weiteren Bruder freuen. "Ich hätte Michael gerne eine Tochter geschenkt, damit er diese Vater-Tochter-Bindung hat, die ich als Kind erlebt habe", erklärte die einstige Miss USA im Interview mit Today.com, als sie das Geschlecht verriet, aber sie freue sich selbstverständlich auch sehr darauf, einen Jungen zu bekommen, betonte sie im November.

