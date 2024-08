Olympionike Michael Phelps gibt Snoop Dogg Schwimmunterricht

Neben den zahlreichen Athleten gehört Snoop Dogg (52) jetzt schon zu den absoluten Highlights bei den Olympischen Sommerspielen in Paris. Nun holt sich der offizielle Kommentator des Events im Rahmen eines Promotionsclips des US-Senders NBC etwas Nachhilfe im Schwimmen bei dem Olympioniken Michael Phelps (39). Auf die Frage des Rappers, worauf es beim Schwimmen besonders ankomme, betont Michael, dass unter anderem eine gut ausgeprägte Lungenkraft der Schlüssel zu einer guten Performance im Wasser sei. "Ich habe definitiv Lungenkraft", scherzt Snoop Dogg daraufhin und ergänzt: "Und ich habe den Körper eines Schwimmers."

Wie ein Ausschnitt des Videos auf der Social-Media-Plattform X zeigt, scheint der "Drop It Like It's Hot"-Interpret noch seine Probleme mit der Umsetzung der verschiedenen Schwimmstile zu haben. "Schwimmen ist hart, was?", witzelt Michael bei der Betrachtung seines Schülers. Snoop Dogg kann dem Profischwimmer da nur zustimmen. Im Anschluss an die Übungsrunden des "Young, Wild & Free"-Interpreten zeigt Michael selbst, was er im Becken draufhat und führt vor, wie es richtig gemacht wird. Das scheint den 52-Jährigen schwer zu beeindrucken. Er kommentiert Michaels Vorführung lediglich mit dem Wort "Gangster", was im Rap-Jargon als Kompliment zu verstehen ist.

Snoop Dogg ist seit Tag eins Teil der Olympischen Sommerspiele. Bei der großen Eröffnungszeremonie wurde dem "Sweat"-Interpreten sogar die Ehre zuteil, das olympische Feuer zu tragen. Auch sonst sorgt die Rap-Legende sowohl bei den Olympia-Fans als auch bei dem einen oder anderen Sportler für einen kleinen Schmunzler. In einer Story auf Instagram zeigte sich Snoop Dogg in einem Shirt mit dem Gesicht der US-amerikanischen Tennisspielerin Coco Gauff, was die Profisportlerin mit den Worten "Snoop hat guten Geschmack" kommentierte.

Getty Images Snoop Doog bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris

Getty Images Snoop Dogg im Juli 2024

