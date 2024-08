Wie süß! Michael Phelps teilt Olympia-Pics mit Frau und Baby

Michael Phelps (39) wurde Anfang des Jahres zum Vierfachpapa. Mit seinem jüngsten Familienzuwachs geht es für den ehemaligen Olympioniken nach Paris, um die Olympischen Spiele zu verfolgen. Auf Instagram teilt der frühere Schwimmer einige niedliche Erinnerungsfotos des Ausflugs. Gemeinsam strahlt er mit seiner Frau Nicole Johnson und dem sechs Monate jungen Nico beispielsweise vor dem Eiffelturm in die Kamera oder besucht das Olympia-Team. Ein Bild sticht jedoch besonders hervor: Während die Eheleute ihren Nachwuchs im Arm halten, trägt ihr Wonneproppen eine niedliche rote Baskenmütze auf dem Kopf!

Die stylische Kopfbedeckung begeistert vor allem zahlreiche Fans des früheren Sportlers. In der Kommentarspalte des Beitrags heißt es unter anderem: "Sein Barett! Ich kann einfach nicht mehr – es ist so süß. Ihr seid tolle Eltern!" Außerdem schwärmt ein weiterer Bewunderer: "Ich liebe das einfach so sehr. Das Baskenmützchen ebenfalls!" Auch ein Dritter stimmt mit ein: "Ich bin besessen von dem Baby-Barett!"

Für Michael ist der Besuch bei Olympia eine Herzensangelegenheit. Der gebürtige US-Amerikaner gilt bis dato als der mit Abstand erfolgreichste Olympionike mit sage und schreibe 23-mal Gold von insgesamt 28 olympischen Medaillen. Ob einer seiner Söhne irgendwann in die Fußstapfen seines Papas treten wird? Neben Nico ist der 39-Jährige zudem Vater von drei weiteren Jungs. Jetzt soll mit der Familienplanung aber Schluss sein. In einem E! News-Interview plauderte Michael aus: "Ich denke, das war's. Nicole wird dasselbe sagen. Ich denke, sie hätte gerne ein Mädchen für mich gehabt, aber wir haben Onyx [den Familienhund]."

Instagram / m_phelps00 Nicole und Michael Phelps mit ihrem Sohn Nico bei Olympia 2024

Instagram / m_phelps00 Michael Phelps' Söhne im Juli 2024

