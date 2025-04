Neues Format? "Sommerhaus der Kids" polarisiert bei den Fans

Ein Instagram-Clip des ZDF sorgt seit knapp einer Woche für Aufregung und hitzige Diskussionen im Netz. Gezeigt wird ein Trailer für ein angeblich neues Reality-Format namens "Das Sommerhaus der Kids". Dabei soll es sich um eine Kinder-Version des beliebten RTL-Formats Das Sommerhaus der Stars handeln, das regelmäßig für Schlagzeilen sorgt. In dem Clip ist zu sehen, wie Kinder in einem Haus zusammenleben, sich streiten und teils heftig miteinander umgehen – genau wie ihre erwachsenen Vorbilder.

Die Empörung in den sozialen Medien war groß: Unter dem Beitrag finden sich Aussagen wie "Das ist doch nicht euer Ernst!" und "Das geht wirklich zu weit". Doch wer sich gleichermaßen irritiert und neugierig von dem Trailer fühlte, konnte schnell aufatmen. Das Ganze entpuppte sich als Satirebeitrag aus Edin Hasanovic' Show "Edins Neo Night". Der Clip war eine bewusste Parodie auf die immer extremeren Formate im Bereich Reality-TV. Einige Nutzer ließen sich dennoch hinters Licht führen, während andere den Witz frühzeitig durchschauten. "Beim heutigen Niveau von Reality-Shows musste ich ernsthaft kurz überlegen, ob das echt sein könnte", schrieb ein Instagram-User.

Obwohl es das "Sommerhaus der Kids" nicht geben wird, zeigte der Clip, wie sehr das Publikum von der Idee polarisiert wurde. Während viele erleichtert über den Scherz waren, äußerten einige Nutzer Interesse an einer solchen Produktion. "Ich würde das sofort schauen", hieß es in den Kommentaren. Für diejenigen, die vom Sommerhaus einfach nicht genug bekommen können, gibt es seit wenigen Wochen einen weiteren Ableger: In der TV-Show Das Sommerhaus der Normalos kämpfen, wie der Name schon sagt, ganz normale Paare um den Sieg – und auch in ihrer WG fehlt es nicht an Drama und Eskalation.

RTL Die "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer, 2024

RTL Vanessa, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

