Neuanfang? Lewis Hamilton präsentiert seine Haarpracht

Formel-1-Superstar Lewis Hamilton (40) hat kurz vor dem Rennen in Bahrain für Aufsehen gesorgt – allerdings nicht nur mit seiner Leistung auf der Strecke, sondern mit einer neuen Frisur. Der siebenfache Weltmeister präsentierte sich am Rande des Rennwochenendes mit offen getragenen Locken, was als deutliches Symbol für einen Neustart gewertet werden könnte. Nach elf Jahren bei Mercedes wechselte der Brite Anfang dieser Saison nämlich zu Ferrari und schlug damit ein neues Kapitel in seiner Karriere auf.

Sein Start mit Ferrari ist jedoch alles andere als einfach. Obwohl Hamilton im Sprint in China den ersten Platz belegte, wurde er im tatsächlichen Rennen disqualifiziert, weil der Unterboden seines Wagens den Regularien nicht entsprach. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur gibt sich dennoch optimistisch und betonte, dass der Rennstall sich stets Schritt für Schritt verbessert habe. Aktuell liegt Ferrari in der Konstrukteurswertung auf Platz vier, weit hinter Spitzenreiter McLaren.

Seinen Neuanfang bei Ferrari feierte der siebenfache Weltmeister im Januar auf Instagram. Dort postete er ein Bild, das ihn in Anzug und Krawatte vor einem leuchtend roten Ferrari zeigte. Dazu schrieb er: "Es gibt Tage, von denen man weiß, dass sie für immer in Erinnerung bleiben werden, und der heutige Tag, mein erster als Ferrari-Fahrer, ist so ein Tag." Lewis betonte, dass er es kaum erwarten könne, zu sehen, welche Geschichte er gemeinsam mit diesem legendären Team schreiben werde. Es war ein emotionaler Moment für den Briten, der damit einen lang gehegten Traum verwirklichte.

Getty Images Lewis Hamilton im April 2025

Getty Images Lewis Hamilton im Dezember 2024

