Sofía Vergara fühlt sich von Lewis im Stich gelassen

Der Flirt zwischen Formel-1-Star Lewis Hamilton (40) und Schauspielerin Sofía Vergara (52) scheint schon wieder vorbei zu sein. Nachdem die beiden Anfang des Jahres bei einem romantischen Dinner-Date in New York gesichtet wurden, brodelte die Gerüchteküche. Augenzeugen berichteten von vertraulichen Gesprächen und intensiven Blicken. Doch nun will die Plattform RadarOnline wissen, dass das Interesse vor allem von Sofía ausging. Die Schauspielerin soll Feuer und Flamme gewesen sein, während sich Lewis offenbar zurückzog. "Sofía fühlt sich im Stich gelassen", erklärte ein Insider.

Dem Bericht zufolge soll Sofía weiterhin Kontakt suchen, doch die Kommunikation bleibt einseitig. "Sie ist diejenige, die in Kontakt bleibt und auf mehr hofft – und dafür wenig zurückbekommt", so der Insider weiter. Für Lewis scheint der Funke nicht übergesprungen zu sein. Der siebenfache Weltmeister konzentriert sich stattdessen stärker auf seine Karriere in der Formel 1. Seit dieser Saison fährt er für Ferrari und konnte bereits seinen ersten Sieg im neuen Team beim Großen Preis von China feiern. Die nächste Etappe steht mit dem Großen Preis von Japan ebenfalls schon bevor.

Für beide wäre es nicht die erste prominente Beziehung gewesen. Sofía, bekannt aus der Erfolgsserie Modern Family, war sieben Jahre lang mit Joe Manganiello (48) verheiratet und hat aus ihrer ersten Ehe einen erwachsenen Sohn. Nach einigen Monaten als Single war sie zuletzt mit Justin Saliman liiert. Lewis hingegen war sieben Jahre lang in einer turbulenten On-off-Beziehung mit Sängerin Nicole Scherzinger (46). Seither wurde ihm immer wieder eine Liaison nachgesagt, darunter mit Sängerin Shakira (48). Doch offiziell hat der Brite seit seiner Trennung 2016 keine feste Partnerin mehr gehabt. Für Fans bleibt fraglich, ob aus Sofía und ihm wirklich eines Tages mehr werden könnte.

Getty Images Sofía Vergara, Schauspielerin

Getty Images Lewis Hamilton im Januar 2025

