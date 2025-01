Sein Traum: Lewis Hamilton beginnt neues Kapitel bei Ferrari

Lewis Hamilton (40) läutet einen neuen Abschnitt in seiner Karriere ein: Er ist nun offiziell Rennfahrer bei der Scuderia Ferrari. Um seinen Neuanfang richtig zu feiern, veröffentlicht der Formel-1-Star jetzt ein Bild auf Instagram, das ihn in Anzug und Krawatte vor einem roten Ferrari zeigt. "Es gibt Tage, von denen man weiß, dass sie für immer in Erinnerung bleiben werden, und der heutige Tag, mein erster als Ferrari-Fahrer, ist so ein Tag", betont der siebenfache Weltmeister darunter und fügt hinzu: "Heute beginnen wir eine neue Ära in der Geschichte dieses legendären Teams und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, welche Geschichte wir gemeinsam schreiben werden."

Sein Wechsel zu Ferrari überraschte viele – immerhin war Lewis die vergangenen zwölf Jahre ein bedeutsamer Teil von Mercedes und feierte einen Großteil seiner Erfolge mit dem Formel-1-Team. Wie er weiter ausführt, trug der 40-Jährige aber schon immer den Wunsch in sich, für den traditionellen italienischen Rennstall zu starten. "Ich hatte das Glück, in meiner Karriere Dinge zu erreichen, die ich nie für möglich gehalten hätte, aber ein Teil von mir hat immer an dem Traum festgehalten, in Rot zu fahren. Ich könnte nicht glücklicher sein, diesen Traum heute verwirklichen zu können", schwärmt er begeistert.

Die Neuigkeiten über Lewis' Abschied wurden Anfang vergangenen Jahres bekannt. In einem Statement, das durch Mercedes veröffentlicht wurde, erklärte der F1-Pilot aber, dass er diesen Entschluss nicht leichtfertig fasste. "Ich bin so stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Mercedes ist ein Teil meines Lebens, seit ich 13 Jahre alt bin. Ich bin hier aufgewachsen, und deshalb war die Entscheidung, Mercedes zu verlassen, eine der schwersten, die ich je treffen musste", offenbarte er und ergänzte: "Aber die Zeit ist reif für diesen Schritt und ich freue mich auf die neue Herausforderung, die sich mir bietet."

Getty Images Lewis Hamilton im Januar 2025

Getty Images Lewis Hamilton beim Grand Prix von Abu Dhabi, Dezember 2024

