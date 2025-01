Totalschaden: Lewis Hamilton crasht Ferrari in Barcelona

Lewis Hamilton (40), seit einer Woche offizieller Ferrari-Pilot, hat bei den Testfahrten in Barcelona seinen ersten Crash mit dem Traditionsauto hingelegt. Am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr verlor der siebenfache Weltmeister im letzten Streckenabschnitt die Kontrolle über den SF-23 und schlug in die Reifenstapel ein. Glücklicherweise blieb der Brite unverletzt, während sein Wagen schwer beschädigt wurde. Die Reparaturarbeiten führten dazu, dass Teamkollege Charles Leclerc (27) seinen Testtag später beginnen musste.

Lewis absolviert aktuell seine ersten Testtage mit Ferrari, nachdem er das Team von Mercedes nach zwölf Jahren verlassen hatte. Der Brite muss sich nun an ein komplett anderes Fahrzeug und die neue Teamdynamik gewöhnen. Besonders die Kommunikation mit seinen Ingenieuren und Mechanikern steht dabei im Fokus der Testfahrten – weniger die Performance auf der Strecke. Nach seinem ersten Einsatz für Ferrari in Modena vor einer Woche zeigte er sich noch begeistert. "Ich hatte ein fettes Grinsen im Gesicht, als ich die Garage verlassen habe. Es war wie damals, als ich zum ersten Mal einen Formel-1-Wagen gefahren bin", sagte er unmittelbar nach der ersten Testfahrt überglücklich.

Das neue Kapitel bei Ferrari läutete Lewis mit einer ganz besonderen Aktion ein. Bei seinem letzten Rennen für Mercedes versteigerte er seinen Rennanzug und seine Rennschuhe für einen guten Zweck. Fans der Motorsport-Legende hatten die Chance, diese einzigartigen Stücke, die er bei wichtigen Rennen wie dem Grand Prix von Österreich getragen hatte, auf der Website von United Charity zu ersteigern. Der Erlös dieser Auktionen kam der Österreichischen Sporthilfe und sportlichen Nachwuchstalenten zugute. Diese außergewöhnliche Geste unterstrich einmal mehr Lewis' Engagement, nicht nur auf, sondern auch abseits der Rennstrecke einen positiven Einfluss auszuüben.

Getty Images Lewis Hamilton im Januar 2025

Getty Images Lewis Hamilton im Dezember 2024

