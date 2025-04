Papa oder Mama? So ist der Charakter von Lisa Akkayas Kind

Der kleine Emilio machte Lisa Marie (24) und Furkan Akkaya (24), kurz Akka, im Oktober des vergangenen Jahres zu stolzen Eltern. Mittlerweile ist der kleine Erdenbürger einige Monate auf der Welt und bereichert das Leben der Reality-TV-Bekanntheiten täglich – und zwar mit seinem Lachen. Promiflash wollte von Lisa und Akka wissen, wie Emilio so tickt: "Emilio ist nur am Lachen. Er wacht morgens auf und lacht ganz laut." Sollte es also einmal schlechte Laune im Hause Akkaya geben, dürfte diese nur von kurzer Dauer sein.

Doch nicht nur das Lachen gehört zu Emilios Lieblingsbeschäftigungen. Der kleine Mann scheint seine Stimme immer mehr zu entdecken und von ihr regelmäßig Gebrauch zu machen, wie Lisa und Akka Promiflash verraten: "Er redet auch sehr, sehr viel, sofern man das schon reden nennen kann. Schlafen, brabbeln, lachen und das in Endlosschleife den ganzen Tag." Auf die Frage, wem Emilio bisher ähnlicher sei, hat Lisa eine deutliche Antwort: "Er kommt ganz nach seinem Papa – nicht nur optisch."

Lisa und Akka lernten sich auf der Party eines gemeinsamen Freundes kennen und lieben. Ihre Kennenlerngeschichte füllten die Influencer bereits mit zahlreichen Kapiteln. Unter anderem gaben sie sich in ihrer Wahlheimat Dubai das Jawort, nahmen an ihrer ersten gemeinsamen Realityshow teil und durften ein Baby auf der Welt begrüßen. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wurde Lisa gefragt, ob sie sich weiteren Nachwuchs mit Akka wünsche. Darauf antwortete sie: "Eine Mini-Lisa wäre schon noch ein Träumchen. Findet ihr nicht?" Ausgeschlossen scheinen weitere Babys also nicht zu sein.

Instagram / akkaakkaya Furkan und Lisa Marie Akkaya, TV-Bekanntheiten

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie mit ihrem Sohn, Dezember 2024

