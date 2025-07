Hexenschuss: Lisa Marie Akkaya musste wieder ins Krankenhaus

Lisa Marie Akkaya (24) hat ihre Fans in den vergangenen Wochen immer wieder über ihre Schwangerschaft und gesundheitliche Herausforderungen auf dem Laufenden gehalten. Auch diesmal meldete sich die Influencerin mit einer beunruhigenden Nachricht auf Instagram. Nach einem Besuch beim Frauenarzt konnte sie ihre Tochter Emi nicht aus dem Kindersitz heben, ohne einen plötzlichen, stechenden Schmerz im unteren Rücken zu spüren. Der Schmerz sei so intensiv gewesen, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte. "Als ob ich angeschossen wurde oder mir jemand vier Messer in den Rücken gerammt hätte", beschrieb sie die Situation offen in ihrer Story.

Die vermutete Ursache des Problems ist ein Hexenschuss, doch um sicherzugehen, dass auch mit ihrem ungeborenen Sohn Xavi alles in Ordnung ist, wird Lisa weiter medizinisch überwacht. Trotz der Schmerzen und der wiederholten Klinikaufenthalte gab sie jedoch Entwarnung: "Mir geht es übrigens gut", beruhigte sie ihre Fans in den sozialen Medien und betonte, dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Dennoch äußerte sie ihren Frust über die anhaltenden gesundheitlichen Rückschläge: "Ich will endlich mal Frieden. Immer was anderes, es reicht doch langsam, lieber Gott. Ist mir schon peinlich mittlerweile, was alles los ist."

Lisa leidet schon seit einiger Zeit unter Rückenproblemen, die sich in der aktuellen Schwangerschaft weiter verschärft haben. Die Rückkehr ihres Ehemanns Furkan Akkaya (24) aus Dubai bringt ihr nun dringend benötigte Unterstützung im Alltag. Nach einer zweimonatigen räumlichen Trennung zieht das Paar endlich gemeinsam in sein neues Zuhause in Deutschland. Dort wollen sie sich nicht nur auf die bevorstehende Geburt ihres zweiten Kindes vorbereiten, sondern auch die Nähe zu ihren Familien nutzen, um in dieser herausfordernden Zeit Unterstützung zu bekommen.

