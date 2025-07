Schwangere Lisa Marie Akkaya musste fast ins Krankenhaus

Lisa Marie Akkaya (24) hat ihren Followern auf Instagram ein Update zu ihrer Schwangerschaft gegeben, das viele ihrer Fans aufhorchen ließ. Die Influencerin erklärte in ihrer Story, dass sie am Vorabend beinahe ins Krankenhaus gefahren wäre. "Wir waren gestern wieder kurz davor, ins Krankenhaus zu fahren, um circa 23 Uhr", schrieb die werdende Mutter. Grund dafür waren Beschwerden wie starkes Ziehen im Bauch und ein unangenehmer Druck nach unten. Um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, hat sie bereits eine Notfalltasche gepackt, denn das Gefühl, dass ihr kleiner Xavi früher als geplant kommt, werde immer stärker.

Am nächsten Tag konnte Lisa glücklicherweise Entwarnung geben und berichtete, dass die stärksten Symptome abgeklungen seien. "Heute geht es mir tatsächlich viel besser, und dieses Ziehen ist nur phasenweise da", verriet sie ihren Fans weiter. Dennoch scheint weiterhin Vorsicht geboten und sie beobachtet die Situation genau. Lisa hofft darauf, dass ihr Baby sich noch ein paar Wochen Zeit lässt – oder zumindest, bis ihr Partner wieder aus dem Ausland zurück ist. Dieser ist erst nächsten Monat wieder an Lisas Seite. "Hoffen wir mal das Beste", schrieb sie abschließend.

Die Schwangerschaft verlief bisher nicht ohne Komplikationen. Schon vor einigen Wochen hatte Lisa offenbart, dass es beinahe zu einer Frühgeburt gekommen wäre. "Wir sind für jeden Tag dankbar, an dem Xavi in meinem Bauch bleibt", betonte die Reality-TV-Darstellerin damals in einer Fragerunde auf Instagram. Damals gab die Influencerin zu, dass diese Schwangerschaft für sie deutlich belastender sei als die erste und dass sie sich immer wieder erschöpft und geschwächt gefühlt habe.

Instagram / lisa.straube Schwangere Lisa Marie Akkaya, Juli 2025

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya im Mai 2025

Instagram/ lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin, mit ihrem Sohn