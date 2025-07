Update: Lisa Marie Akkaya ist doch ins Krankenhaus gefahren

Lisa Marie Akkaya (24) erwartet derzeit ihr zweites Baby. Doch die Schwangerschaft macht der Influencerin aktuell sehr zu schaffen. Vor wenigen Wochen hatte bereits der Geburtsvorgang begonnen, wenig später allerdings wieder gestoppt. Nun klagte die Mama des kleinen Emilio in ihrer Instagram-Story über ein Druckgefühl, entschied sich zunächst aber nicht für einen Besuch im Krankenhaus. Diesen Plan warf sie einige Stunden später über Bord und ließ ihre Beschwerden von einem Arzt abklären. "Hoffe, am Ende ist es nichts, aber ich fahre lieber umsonst hin und alles ist gut, bevor vielleicht doch was ist", erklärte Lisa.

Ein paar Stunden später meldete sie sich dann erneut bei ihrer Community auf Social Media und gab Entwarnung. "Es ist nichts Tragisches! Sie konnten eine Entzündung nachweisen und es kam raus, dass ich eine Blasenentzündung habe", erklärte sie. Lisa bekomme jetzt Antibiotikum, damit keine weiteren Komplikationen auftreten. Das Wichtigste: Dem kleinen Xavi geht es gut! Die Netz-Bekanntheit verrät sogar ein kleines Detail über ihren Sohn: "Er scheint wohl ein großer Junge zu werden, wurde mir gesagt. Das kann ja lustig werden, bei der Geburt."

Dass Lisa und ihr Mann Furkan Akkaya (24) erneut Nachwuchs erwarten, verkündeten sie im Mai dieses Jahres. Die Freude über das neue Familienmitglied wurde bereits von verschiedenen Hiobsbotschaften überschattet. Zum einen von der Sorge einer möglichen Frühgeburt und zum anderen wahrscheinlich von Lisas Diagnose: Bei der 24-Jährigen wurde eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Gegenüber Promiflash erklärte sie: "Laut den Professoren und Ärzten in Dubai sieht es tatsächlich nicht gut aus. Meine Werte werden immer schlechter und schlechter, und sie hätten nach Emilios Geburt eigentlich besser werden sollen. Durch die jetzige Schwangerschaft besteht bei mir das hohe Risiko, dass sich in der Zeit leider alles zu schnell entwickeln wird und uns die Hände gebunden sind, bis Xavi auf die Welt kommt."

Instagram / Lisa Marie Akkaya Lisa Marie Akkaya im Juli 2025

Instagram/ lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin, mit ihrem Sohn

