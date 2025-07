"Die Hölle": Lisa Akkayas Ärzte vermuten Bandscheibenvorfall

Lisa Marie Akkaya (24) ist schwanger und musste zum wiederholten Mal ins Krankenhaus – diesmal plagen die Influencerin schlimme Rückenschmerzen. Nachdem sie zunächst einen Hexenschuss vermutet hatte, bekommt sie jetzt die Hiobsbotschaft, dass vielleicht mehr sein könnte. "Es wird vermutet, dass es entweder ein Hexenschuss ist, wenn nicht sogar ein Bandscheibenvorfall. Aber so richtig untersucht werde ich nicht", erzählt Lisa in ihrer Instagram-Story. Aufgrund ihrer Schwangerschaft können die Ärzte wohl nicht wirklich etwas für sie tun und vor der Geburt des Babys wird es auch nicht besser werden. Für die Mutter eines Sohnes ein kleiner Albtraum: "Ich weiß nicht, wie ich bis zur Geburt so leben soll... Alleine nachts ist es die Hölle, oder wenn ich auf Toilette muss, bin ich durchgehend auf Hilfe angewiesen und das nervt extrem."

Eine gute Nachricht habe Lisa aber: Auf ihr ungeborenes Baby Xavi habe das aber keine weiteren Auswirkungen. "Bei Xavi ist alles in Ordnung, er wurde auch gründlich untersucht, nur ich leider nicht, weil es einfach nicht möglich ist", meint die 24-Jährige. Schon am Montag berichtete Lisa von ihren starken Schmerzen. Angefangen habe alles, als sie mit ihrem Erstgeborenen Emilio beim Frauenarzt war und den Kleinen nicht aus dem Kindersitz heben konnte. Bei jedem Vorbeugen habe sie stechende Schmerzen im Rücken gehabt. "Als ob ich angeschossen wurde oder mir jemand vier Messer in den Rücken gerammt hätte", erzählte sie in ihrer Story.

Der Besuch im Krankenhaus ist nicht Lisas erster während ihrer zweiten Schwangerschaft. Erst vor wenigen Wochen war sie mitten in der Nacht kurz davor, ins Krankenhaus zu fahren, weil sie ein starkes Ziehen im Bauch spürte. Weil das Gefühl aber nur schubweise auftrete, habe sie sich am nächsten Tag gegen eine Fahrt ins Krankenhaus entschieden. Der Druck ließ aber nicht nach, weshalb sie schließlich ihre Meinung änderte. Wenig später folgte dann aber die Entwarnung: "Es ist nichts Tragisches! Sie konnten eine Entzündung nachweisen und es kam raus, dass ich eine Blasenentzündung habe." Dennoch scheint Lisa die Sorge, Xavi könnte zu früh auf die Welt kommen, nicht loszulassen. Mittlerweile habe sie schon eine fertig gepackte Kliniktasche zu Hause.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, TV-Bekanntheit

Instagram / lisa.straube Schwangere Lisa Marie Akkaya, Juli 2025

