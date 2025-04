Zu eitel? Barbara Schöneberger teilt Verona-Pooth-Anekdote

Barbara Schöneberger (51) hat in ihrem "Mit den Waffeln einer Frau"-Podcast eine amüsante Anekdote über Kollegin Verona Pooth (56) zum Besten gegeben. Während einer Folge, in der sie mit Schlagerstar Mickie Krause (54) plauderte, erinnerte sich die Moderatorin an ihren Auftritt in Veronas RTL-Late-Night-Show "Veronas Welt" Ende der 1990er-Jahre. An diesem Abend habe sie ein besonderes Ereignis in der Garderobe der Moderatorin nicht vergessen können. "Verona hatte sich eingeschlossen und kam fünf Stunden nicht heraus, weil ihr Augen-Make-up nicht ihren Vorstellungen entsprach", so Barbara.

Mickie konnte die Situation ebenfalls miterleben, da er damals als Warm-upper für die Show arbeitete. Auch er erinnerte sich daran, dass die Dreharbeiten nicht wie geplant beginnen konnten. Für ihn hatte das jedoch einen positiven Nebeneffekt: Sein Warm-up wurde verlängert, was ihm eine höhere Gage einbrachte. "Sie kam nicht raus, weil ihr Outfit nicht gefiel", ergänzte Barbara dazu. Dass Verona großen Wert auf ihr Äußeres legt, ist kein Geheimnis. Sie selbst erklärte bereits mehrfach, dass ihr Aussehen ein wichtiger Teil ihres Kapitals sei. Sie verwende zahlreiche Pflegeprodukte, um stets blendend auszusehen.

Barbara ist für ihre ehrliche und ungefilterte Art bekannt, die sie sowohl im Fernsehen als auch in ihrem Podcast an den Tag legt. Dass sie über solche Anekdoten lacht, zeigt vor allem eines: Beide Frauen gehören zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Unterhaltungswelt, jede auf ihre ganz eigene Weise. In einem Interview mit Bild verriet Barbara vor wenigen Wochen, dass sie lange mit dem Hochstapler-Syndrom zu kämpfen gehabt habe. Heute wisse die 51-Jährige, dass sie perfekt fürs Showbiz geeignet sei: "Ich habe ideale Voraussetzungen für eine Karriere im Show-Business. Ich kann hervorragend verdrängen, ich nehme nichts persönlich und ich bin komplett uneitel, denn ich nehme weder Kritik noch Lob besonders ernst."

