Barbara Schöneberger kämpfte lange mit "Impostor-Syndrom"

Hinter Barbara Schöneberger (51) liegen über 25 Jahre erfolgreicher TV-Karriere. Die kultige Blondine, die eigentlich Soziologie studierte, verschlug es aber eher durch Zufall vor die Kamera. Im Interview mit Bild verrät sie, dass sie selbst lange gar nicht so richtig an ihren Erfolg glauben konnte. "Ich habe bestimmt zehn Jahre lang unter dem sogenannten Impostor-Syndrom gelitten. Das bedeutet, dass plötzlich aufgedeckt wird, dass man in Wahrheit gar nichts kann", gesteht Barbara.

Die 51-Jährige habe sich ein Jahrzehnt gefühlt, als sei ihre Karriere lediglich ein "Zufallstreffer". Das Hochstapler-Syndrom war ihr auf dem Weg, die Karriereleiter hinauf aber kein Hindernis. Auch wenn es mal Jobs gab, die nicht das Gelbe vom Ei zu sein schienen, blieb sie optimistisch. "Ich habe mir die Welt aber immer so gemacht, wie ich sie sehen wollte. Und wenn es mal nicht so gut lief, habe ich mir das vor allem immer auch selbst verziehen", erzählt sie. 2008 wurde sie Teil des "NDR Talk Show"-Moderationsteams – erst da legte sich ihre Angst, eigentlich nicht für das qualifiziert zu sein, was sie tue.

Heute wisse die geborene Münchnerin, dass sie für das Show-Business perfekt geeignet sei. "Ich habe ideale Voraussetzungen für eine Karriere im Show-Business. Ich kann hervorragend verdrängen, ich nehme nichts persönlich und ich bin komplett uneitel, denn ich nehme weder Kritik noch Lob besonders ernst. Beides perlt an mir ab", verrät sie. Genau das scheint wohl das Erfolgsrezept der zweifachen Mutter zu sein. Bis heute ist sie ein gern gesehenes Gesicht vor der Kamera: Ob im NDR, bei Verstehen Sie Spaß?, dem Eurovision Song Contest, als Schauspielerin oder als Testimonial für verschiedene Marken.

Getty Images Barbara Schöneberger im Februar 2005 in Berlin

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

