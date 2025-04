Darum gaben sich Heinz Hoenig und Annika erneut das Jawort

Heinz Hoenig (73) und Annika Kärsten-Hoenig (40) haben sich vor wenigen Tagen ein zweites Mal das Jawort gegeben. Auf Instagram erklärte Annika die Gründe für diese emotionale Entscheidung mit berührenden Worten. "Ich wollte Heinz mit dem zweiten Jawort symbolisieren, dass ich ihn auch jetzt [...] jederzeit wieder heiraten würde. Ja zu ihm. Ja zu uns. Ja zu einem gemeinsamen Leben. Ja in guten wie in schlechten Zeiten", schrieb sie zu einem bewegenden Schwarz-Weiß-Foto der Zeremonie, das die beiden in Tränen zeigt. Besonders bewegend: Die erneute Hochzeit fand in einer Zeit statt, die für das Paar von Krankheit und Herausforderungen gezeichnet ist.

In dem Beitrag beschrieb Annika weiter die Schwierigkeiten des vergangenen Jahres. "Auf dem Foto ist der ganze Schmerz zu sehen, den wir im letzten Jahr aushielten", erklärte sie. Seit einer schweren Operation am Herzen und an der Speiseröhre, die Heinz im Mai überstehen musste, kämpft das Paar gemeinsam um seine Genesung. Dafür hat Annika ihn nicht nur bei der Pflege unterstützt, sondern auch Spendenaktionen organisiert, um die hohen Behandlungskosten zu finanzieren. Der zweite Hochzeitstag scheint nun ein symbolischer Neuanfang: "Wir blicken in eine hoffentlich gesunde und noch lange gemeinsame Zukunft."

Die verliebten Eheleute zauberten mit ihrem zweiten "Ja" ein Lächeln auf die Lippen ihrer Fans, doch viele stellten sich die Frage: Wie konnten die beiden eine erneute Hochzeit in solch traumhafter Kulisse stemmen? Die Antwort lag nicht nur im finanziellen Geschick des Paares, sondern auch in der Großzügigkeit ihrer Freunde. Wie von RTL berichtet, kamen enge Vertraute zur Hilfe und übernahmen die Kosten des großen Tages. Besonders beeindruckend: Annika zeigte sich kreativ und sparte am Hochzeitskleid, indem sie einfach das gleiche Kleid wie bei ihrer ersten Trauung im Jahr 2019 trug.

