Trotz Geldnot: So finanzierte Heinz Hoenig zweite Hochzeit

Heinz Hoenig (73) und Annika Kärsten-Hoenig (40) besiegelten ihre Liebe kürzlich erneut. Vor einer traumhaften Kulisse gaben sich der Schauspieler und seine Liebste ein zweites Mal das Jawort – nun wundern sich jedoch viele Fans, wie sie sich die Hochzeit leisten konnten. Immerhin hatten die beiden zuletzt mit Geldproblemen zu kämpfen und waren sogar auf Spenden angewiesen. Wie RTL nun berichtet, sollen Freunde des Paares die Kosten für den großen Tag übernommen haben. Zudem sparte sich Annika die Kosten für ein Brautkleid – sie trug das gleiche Kleid wie bei ihrer ersten Hochzeit 2019. Enge Vertraute übernahmen außerdem wichtige Rollen bei der Trauung – so fungierte unter anderem Jenny Elvers (52) als Traurednerin.

Für Heinz und Annika hatte der Tag eine große Bedeutung: Zuletzt trübten gesundheitliche Probleme des Schauspielers das Familienglück. Im Mai wurde der "Das Boot"-Star ins Krankenhaus eingeliefert – damals wurde bekannt, dass er sich neben einer OP an der Speiseröhre auch einer dringenden Operation an der Aorta unterziehen müsse. Nach dem Eingriff an der Speiseröhre war er jedoch zu schwach und musste von Annika zu Hause aufgepäppelt werden.

Doch da der Filmstar nicht krankenversichert war, mussten er und Annika die Kosten für die teure Behandlung selbst tragen. Seitdem wurden immer wieder Spendenaktionen ins Leben gerufen – zuletzt, um Heinz einen Treppensteiger-Rollstuhl anzuschaffen. Dank diesem konnte er zum ersten Mal seit Monaten seine Wohnung im dritten Stock verlassen. "Dank eurer großen, großen Unterstützung habt ihr etwas möglich gemacht, wonach sich der Heinz lange gesehnt hat – nämlich Freiheit", schwärmte Annika dankbar auf Instagram.

