Will Sängerin Lorde mit diesen Fotos neues Album anteasern?

Will Lorde (27) damit nun etwa neue Musik andeuten? Ihre Fans wären auf jeden Fall mehr als froh darüber. Die "Secrets From A Girl"-Sängerin lädt einen neuen Beitrag auf Instagram hoch, auf dem gleich mehrere kryptische Fotos zu sehen sind. Während sie auf dem einen Bild von einem Balkon spuckt, hält sie auf dem anderen eine Tablette mit dem Schriftzug "Spit" in der Hand. Ihre Fans sind sich sicher: Die Musikerin bringt bald endlich neue Musik raus, die sie so anteasert.

"Die Leadsingle heißt also 'Spit'?", kommentiert eine Person ihren Beitrag. Ein anderer Follower geht sogar noch weiter und schreibt: "Sie hat meine Story gesehen, in der ich sie nach neuer Musik gefragt habe." Ob sie wirklich ein neues Album rausbringt, bleibt unklar. Sie selbst schreibt zu ihrem Beitrag lediglich: "Benutze die vorhandenen Werkzeuge, wo immer es möglich ist. Wenn die Werkzeuge nicht vorhanden sind, bist du geistig verpflichtet, sie zu schaffen."

Lorde, die 2013 mit ihrem Hit "Royals" weltberühmt wurde, veröffentlichte in den letzten Jahren nur noch selten neue Musik. Die 27-Jährige hat dafür einen guten Grund: Sie leidet an einer mysteriösen Krankheit. Vergangenes Jahr veröffentlichte sie in ihrem Newsletter ein Gesundheitsupdate: "Die kleine gelbe Pille, die ich seit meinem 15. Lebensjahr jeden Morgen genommen habe, habe ich vor fünf Tagen abgesetzt. Mein Darm funktioniert nicht richtig, meine Haut ist schlimmer als je zuvor, ich bin ein halbes Dutzend Mal krank geworden."

Instagram / lorde Lordes Hand mit einer Tablette

Instagram / lorde Lorde guckt vom Balkon

