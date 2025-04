Wachsfigur: Günther Jauch berichtet über einen Gruselmoment

Günther Jauch (68) erlebte einen echten Gruselmoment! Der sonst so souveräne Moderator von Wer wird Millionär? hat im Podcast "Kim & Klaus" ein Erlebnis geschildert, das ihm bis heute im Gedächtnis geblieben ist. Während der Erstellung seiner Wachsfigur für das Madame Tussauds in Berlin mussten die passenden Augen ausgewählt werden. Der Moment, in dem ihn 1.500 Augenpaare anstarrten, prägte ihn offenbar nachhaltig. "Und der gruseligste Moment ist der, wenn einer mit zwei Koffern hereinkommt. Ich habe gefragt: 'Wozu brauchen Sie die denn?' Und er hat geantwortet: 'Jetzt kommen wir zu Ihren Augen'", erinnerte sich Günther. Für die detailgetreue Nachbildung musste er zwei Tage lang Modell sitzen. "Dann musst du zurückstarren, und sie suchen die passenden Glasaugen aus", erzählte er den sichtlich amüsierten Gastgebern Kim Fisher (55) und Klaus Wowereit (71).

Das Gespräch ging jedoch nicht nur um Wachsfiguren, sondern auch um seine Dauerbrenner-Quizshow. Klaus gestand, aus Angst vor einem Shitstorm als Politiker, nie an der Sendung teilgenommen zu haben. Dieser Meinung schloss sich auch Günther an und fügte hinzu, dass Gregor Gysi (77) der "Rekordhalter in Sachen Absagen" sei. "Seit 20 Jahren gibt er zweimal im Jahr eine Absage, obwohl er sonst komplett angstfrei wirkt", verriet Jauch amüsiert. Außerdem erklärte er humorvoll, warum er Kandidaten bei falschen Antworten nicht mehr so oft zur Neuüberlegung animiert: "Sonst wird aus 'Wer wird Millionär' irgendwann 'Betreutes Gewinnen'."

Bereits in der Vergangenheit erklärte der TV-Star, warum es kein Politiker-Special des Formats geben wird. "Politiker meiden 'Wer wird Millionär?'. Wir hatten einige zwar da, aber die haben Angst vor der Fallhöhe. Dass sie Fragen, die eigentlich jeder beantworten könnte, nicht auf die Reihe bekommen", erklärte der 68-Jährige gegenüber dem Reality-Teenie-Magazin Kukksi. Lediglich ein CDU-Abgeordneter versuchte sein Glück im Laufe der "Wer wird Millionär?"-Geschichte: Wolfgang Bosbach (72). Der CDU-Politiker erspielte sogar eine stolze Summe von 125.000 Euro.

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

Getty Images Wolfgang Bosbach

