Darum meiden Politiker die TV-Show "Wer wird Millionär?"

Günther Jauch (68), der seit 1999 die Erfolgs-Quizshow Wer wird Millionär? moderiert, hat bereits eine Vielzahl von Specials der Fernsehsendung ins Leben gerufen. Doch ein Politiker-Special wird es wohl nicht geben, wie der Moderator auf einer Pressekonferenz gegenüber Kukksi verriet. "Politiker meiden 'Wer wird Millionär'", betonte er und fügte hinzu: "Politiker meiden 'Wer wird Millionär?'. Wir hatten einige zwar da, aber die haben Angst vor der Fallhöhe. Dass sie Fragen, die eigentlich jeder beantworten könnte, nicht auf die Reihe bekommen."

Ein Politiker wird laut Günther regelmäßig zu der Quiz-Show eingeladen – doch bisher ohne Erfolg. "Gregor Gysi wird, glaube ich, seit 25 Jahren für die Prominenten-Sendung angefragt. Er hat mir gegenüber offen zugegeben, dass er sich nicht in die Sendung traut. Das ist auch völlig in Ordnung. Für 'Wer wird Millionär?' bewerben sich nicht ganz so viele aus dem politischen Raum", plauderte der 68-Jährige aus. CDU-Politiker Wolfgang Bosbach (72) versuchte sein Glück bereits in der TV-Show und erspielte sogar 125.000 Euro für den guten Zweck.

Günther entwickelte sich im Laufe seiner Karriere zu einem der bestverdienenden Moderatoren der deutschen Fernsehwelt. Das Vermögensmagazin berichtete im vergangenen Jahr, dass der Quiz-Master mit einer Folge von "Wer wird Millionär?" stolze 125.000 Euro verdienen soll. Sein gesamtes Vermögen soll sich auf eine Summe von rund 55 Millionen Euro belaufen, wie das Newsportal wissen will. Nicht nur im TV-Geschäft war er erfolgreich, sondern auch als Unternehmer. Neben Immobilienbesitz in Potsdam investierte Günther auch in das Gastronomie- und Weinbusiness. Zusammen mit Tim Raue (50) betrieb er damals ein Restaurant, und sein Weingut von Othegraven war ein weiteres Aushängeschild seiner Vielseitigkeit.

Getty Images Günther Jauch im Dezember 2021

Getty Images Günther Jauch, Moderator

