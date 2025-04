Janice Dickinson (70) zeigt sich ohne Make-up am Strand

Janice Dickinson (70) setzt auf Natürlichkeit. Die Supermodel-Legende der 70er- und 90er-Jahre zeigt sich während eines Urlaubs in Mexiko von ihrer natürlichen Seite – völlig ohne Make-up. In einem blauen Badeanzug strahlte sie in die Kamera und präsentierte stolz ihre unveränderte Schönheit. Die Amerikanerin, die einst auf den Covern von Magazinen wie Vogue und Harper's Bazaar zu sehen war, bleibt auch heute noch ein Hingucker. Ihre Fans bewunderten die positiven und entspannten Bilder: "Du siehst so frisch und glücklich aus", kommentierte einer ihrer Follower auf Instagram.

Janice' gutes Aussehen kommt nicht von irgendwo: Das ehemalige Model macht keinen Hehl aus ihrer Begeisterung für Schönheitsoperationen und Eingriffe, die sie offen in verschiedenen Interviews thematisiert. Bereits mit 32 Jahren, während ihrer Liaison mit Schauspieler Sylvester Stallone (78), ließ sie die erste Schönheits-OP durchführen und entschied sich damals für ein Mini-Facelift. Weitere Operationen wie Bauchstraffungen, Facelifts und Brustoperationen folgten, ebenso wie Botox-Behandlungen. Dennoch bereut Janice keinen der Eingriffe, wie sie kürzlich erneut betonte.

Hinter Janice liegen schwere Jahre: 2016 machte die 70-Jährige ihre Brustkrebs-Diagnose publik. Glücklicherweise kämpfte das Ex-Supermodel jedoch erfolgreich gegen die Krankheit. Mithilfe von Lumpektomien und einer mehrmonatigen Strahlenbehandlung besiegte Janice den Krebs.

Instagram / janicedickinson Janice Dickinson, April 2025

Getty Images Janice Dickinson, 2004

