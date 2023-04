Unfall: Janice Dickinson muss UK-Dschungelcamp verlassen!

Beunruhigende Neuigkeiten von Janice Dickinson (68). Die New Yorkerin war in den 1970er-Jahren entdeckt worden und legte daraufhin eine erfolgreiche Karriere als Model hin. In den vergangenen Jahren war sie dann auch oft im TV zu sehen. 2003 beispielsweise als Jurorin bei America's Next Top Model. Einige Jahre später trat sie in der britischen Version des Dschungelcamps an. In dieses kehrte sie jetzt für eine Auflage mit ehemaligen Campern zurück. Doch offenbar musste Janice abbrechen, da sie sich schwer verletzte!

Die Show wurde bereits vor Monaten aufgezeichnet. The Sun berichtet nun, dass die Dreharbeiten alles andere als glattliefen. Die 68-Jährige sei so schwer über ein Kabel gestürzt, dass sie sich eine schwere Kopfverletzung zuzog. Janice sei in der Dunkelheit mit dem Gesicht voran auf den Boden geknallt. "Blut strömte aus ihrem Kopf", verrät ein Insider. Die Produktion habe sofort reagiert und einen Arzt gerufen. Die TV-Bekanntheit wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert.

"Es wurde befürchtet, dass sie einen Schädelbruch erlitten hatte", erinnert sich der Insider. Er fügt jedoch auch hinzu: "Aber die Ärzte gaben später Entwarnung." Da das ganze Drama bereits einige Monate her ist, sei die Brünette mittlerweile auch wieder wohlauf.

Getty Images Janice Dickinson, Oktober 2022

Getty Images Janice Dickenson, Mai 2019

Getty Images Janice Dickinson, Model

