Influencerin Mone Mahoni verrät das Geschlecht ihres Babys

Mone Mahoni (26) und ihr Mann Kobe Mahoni erwarten ihr erstes Kind. Auf Instagram lassen sie ihre Fans an der Schwangerschaft teilhaben und verraten nun auch, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten. In einem Video enthüllen sie das Geheimnis vor all ihren Freunden. Der werdende Papa holt voller Stolz einen altrosafarbenen Babypullover in die Höhe und allen ist klar: Es wird ein Mädchen. Zu dem niedlichen Clip schreibt die Podcasterin: "Ja, ihr habt richtig gehört: Wir dürfen uns auf ein kleines Baby Girl freuen! Wir werden Eltern eines Mädchens. Kobe wird ein Girl Dad und ich bekomme ein Mini Me!"

Kobe und Mone könnten nicht glücklicher über ihren Nachwuchs sein. Dabei spielt das Geschlecht des Kindes kaum eine Rolle. "Für uns ist klar: Das Geschlecht ist absolut zweitrangig. Das größte Geschenk ist, dass wir dieses Wunder erleben dürfen und dafür sind wir unendlich dankbar", stellt die baldige Mama in ihrem Post klar und fügt hinzu: "Dieser Moment war etwas ganz Besonderes: Unsere kleine Prinzessin willkommen zu heißen, umgeben von so viel Liebe, war einfach unbezahlbar."

Für die 26-Jährige und ihren Liebsten war der Weg zur Schwangerschaft von Rückschlägen geprägt. Im November des vergangenen Jahres mussten die beiden ihre vierte Kinderwunschbehandlung erfolglos abbrechen. Kurz bevor Mone die erste Hormonspritze verabreicht werden sollte, war klar, dass das Eibläschen zu klein war, um eine Schwangerschaft zu unterstützen. Im Netz berichtete die Beauty damals: "Es ist so anstrengend, immer dieses Hoffen und Beten und diese Gefühle. Da hat man wieder ein gutes Gefühl, dann wird man wieder enttäuscht."

Instagram / monemahoni Mone Mahoni und Kobe Mahoni beim Gender-Reveal ihres Babys

Instagram / monemahoni Influencerin Mone Mahoni mit ihrem Ehemann Kobe Mahoni

