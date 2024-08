Nach langem Kinderwunsch: Mone Mahoni ist endlich schwanger

Es gibt freudige Neuigkeiten von Mone Mahoni (26). Die Influencerin und ihr Ehemann Kobe Mahoni werden nach langjährigem Kinderwunsch erstmals Eltern. Das teilen die beiden auf Instagram mit einem emotionalen Post mit. "Hallo, kleines Wunder", schreibt die YouTuberin und führt fort: "Alle Emotionen der letzten Monate und Jahre brechen aus uns heraus. Wir weinen vor purer Freude und Überwältigung. Kobe macht Luftsprünge und hat so viel positive Energie in sich, dass er Bäume ausreißen könnte. Es ist offiziell: Wir haben es geschafft… Unser größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen!"

Ihr Babyglück machen die zwei außerdem in einem rührenden Video deutlich, in dem sie am Strand kuscheln, sich küssen und über beide Ohren strahlen. Die zuckersüßen Neuigkeiten berühren auch zahlreiche Fans und Promis, die ihre Glückwünsche in der Kommentarspalte des Beitrags bekunden. "Ich realisiere es einfach immer noch nicht! Kann es gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich für euch freue! Jetzt seid ihr endlich dran und dürft das schönste Glück erleben", schwärmt beispielsweise Ana Johnson (31). Auch die frischgebackene Mama HealthyMandy (29) jubelt: "Auf diese Nachricht habe ich sehnsüchtig gewartet. Alles Liebe!" Zudem überbringen Influencerinnen wie Maren Wolf (32), Patrizia Palme (30) oder Kisu (32) ebenfalls liebevolle Worte.

Mone leidet unter dem PCO-Syndrom, einer Hormonstörung, die den Eisprung stört. Obwohl ihr damals mitgeteilt wurde, dass sie keine Kinder bekommen könne, gab die Medienpersönlichkeit die Hoffnung nicht auf und startete eine Kinderwunschbehandlung. Diese schlug mehrfach fehl und verlangte der Beauty und ihrem Liebsten einiges ab. "Es ist so anstrengend, immer dieses Hoffen und Beten und diese Gefühle. Da hat man wieder ein gutes Gefühl, dann wird man wieder enttäuscht", fasste sie ihre Erfahrungen auf ehrliche Weise gegenüber ihren Fans zusammen.

Instagram / monemahoni Influencerin Mone Mahoni mit ihrem Ehemann Kobe Mahoni

Instagram / monemahoni Mone Mahoni, Influencerin

